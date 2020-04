Wegen Coronavirus: Soldaten pflegen in Bamberger Altenheimen

Immer öfter infizieren sich Ärzte und Pfleger mit dem Coronavirus. Damit die Heime und Senioren nicht unter dem Personalmangel leiden, hat der Landkreis Bamberg bei der Bundeswehr Amtshilfe beantragt. Das geht im Katastrophenfall. Soldaten aus der Oberpfalz sind nun in elf Pflegeeinrichtungen in der Region und unterstützen dort das Pflege-Personal im Kampf gegen das Corona-Virus.

Altenheimen gehen die Pfleger aus

Bamberg ist neben Wunsiedel der oberfränkische Kreis mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen. Den Alten- und Pflegeheimen dort waren deshalb die Pflegekräfte ausgegangen. Aktuell meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für den Landkreis Bamberg 356 bestätigte Corona-Infektionen und 26 Todesfälle (Stand: 17.04.20, 10.00 Uhr). Bambergs Landrat Johann Kalb (CSU) bat daher die Bundeswehr vor einigen Wochen um Hilfe.

"Wir hatten das Glück, dass wir 35 Personen zugeordnet bekamen, dafür sind wir unendlich dankbar. Das ist eine sehr segensreiche Einrichtung." Landrat Johann Kalb (CSU)

Soldaten werden Hilfskrankenpfleger

Für vorerst sechs Wochen sollen die 35 Soldaten daher als Hilfskrankenpfleger in den Heimen aushelfen, heißt es aus dem Landratsamt Bamberg. Sie würden dafür zunächst auf das Virus getestet und einer Schulung unterzogen. Einer dieser Soldaten ist Feldwebel Maximilian Schreiter. Sein Arbeitsplatz ist derzeit nicht mehr der Truppenübungsplatz, sondern seit rund drei Wochen das Seniorenheim in Scheßlitz. Der 24-Jährige tauschte seine Uniform gegen Mundschutz und Desinfektionsmittel und steht voll und ganz hinter seinem Interims-Beruf.

"Ich bin in erster Linie Soldat geworden, um Menschen zu helfen, um für die Gesellschaft einzustehen und das kann ich auch hier." Feldwebel Maximilian Schreiter

Die Bewohner des Seniorenheims seien aufgrund des geltenden Besuchsverbotes derzeit sehr einsam. Maximilian Schreiter ist der Meinung, dass sie als pflegende Soldaten frischen Wind in die Heime bringen können. In nur zwei Tagen wurden die Soldaten auf die Arbeit in den Pflegeheimen vorbereitet. Auf dem Tagesplan der Hilfspfleger stehen Aufgaben wie Essen bringen, Betten machen und einfach nur da sein. Bis Ende April sind die Soldaten in dem Seniorenheim in Scheßlitz im Einsatz. Wie es dann weitergeht, wird noch entschieden.

Auch Kreisverbindungskommando Bamberg-Land verfügbar

Bereits seit dem 25.03.20 stehe dem Landkreis Bamberg auch das Kreisverbindungskommando Bamberg-Land zur Verfügung, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Diese Einheit stehe im ständigen Austausch mit dem Landrat und dem Katastrophenschutz und berate diese zu den besonderen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr.