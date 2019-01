Soldaten in Schnee-Mission – Die Lage in den Krisengebieten

1.700 Soldaten in den fünf Katastrophen-Landkreisen

Neben Kräften von THW, Freiwilligen Feuerwehren und Bergwacht sind auch immer mehr Soldaten im Schnee-Einsatz. Aktuell helfen rund 1.700 Soldaten in den fünf Katastrophen-Landkreisen. Am frühen Nachmittag will sich zusätzlich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein Bild in Berchtesgaden machen.

Dabei kamen unter anderem ein Pionierpanzer Dachs, Radlader und Mehrzweckraupen zum Einsatz. Neben den Gebirgsjägern aus Mittenwald und dem Informationstechnikbataillon Murnau sind auch Kräfte der Luftwaffe und des Sanitätsdienstes sowie Reservisten zur Unterstützung angefordert.