Soldaten helfen in Miltenberg bei Kontaktnachverfolgung

Die Mitarbeiter der bayerischen Gesundheitsämter sind durch die Kontaktnachverfolgung völlig überlastet. Um die Belegschaft des Miltenberger Gesundheitsamts jetzt zu entlasten, wurden von anderen Behörden - etwa der Polizei und der Bundeswehr - Helfer abgeordnet. Und weil der Arbeitsraum für die Beschäftigten im Gesundheitsamt nicht mehr ausreicht, mussten im Hof behelfsweise vier Container aufgestellt werden. Diese wurden nun einer Sprecherin des Landratsamts Miltenberg zufolge freigegeben. In den Containern befinden sich 15 Arbeitsplätze. Mitte November war mit dem Bau der Container begonnen worden.

57 Menschen arbeiten auf engem Raum zusammen

Noch im März 2020 hatte das Miltenberger Gesundheitsamt 13 Mitarbeiter. Derzeit arbeiten dort 52 Personen in der Kontaktnachverfolgung, dazu kommen fünf Ärzte. Die Bundeswehr entsandte elf, die Polizei fünf, andere Behörden insgesamt vier Helfer. Seit Herbst sei die Arbeit immer mehr geworden, so die Sprecherin. Die Zahl der Kontaktnachverfolger steige wahrscheinlich noch an. Nun hoffen die Miltenberger auf noch mehr Unterstützung durch die Bundeswehr. Die Zahl der Neuinfizierten sinke zwar, aber die Kontaktnachverfolgung brauche enorm viel Zeit. "Jetzt können wir aber bei der Verfolgung tagesaktuell arbeiten", so die Sprecherin des Landratsamtes Miltenberg.

Gesundheitsämter sollen aufgerüstet werden

Bund und Länder wollen mit vier Milliarden Euro die Gesundheitsämter aufbauen, sie digitaler ausstatten, für mehr Weiterbildungen und mehr Personal sorgen. Bis Ende 2021 sollen in Bayern 237 unbefristete Vollzeitstellen geschaffen werden.