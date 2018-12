24.12.2018, 06:03 Uhr

Soldaten aus Volkach verbringen Weihnachten in Afghanistan

Während sich es sich die meisten Menschen an Weihnachten zu Hause gemütlich machen, erleben zahlreiche Soldaten die Feiertage fern der Heimat im Auslandseinsatz: 116 Soldaten des Logistikbataillons 467 in Volkach tun derzeit Dienst in Afghanistan.