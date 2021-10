Soldat scheitert mit Klage auf Schmerzensgeld nach Geländemarsch

Ein Bundeswehrsoldat, der 2016 bei einem Übungsmarsch zusammenbrach, ist am Mittwoch vor dem Landgericht Bonn mit seiner Klage auf Schmerzensgeld und Schadenersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland gescheitert. Das Gericht habe nicht feststellen können, dass der Ausbilder vorsätzlich eine unerlaubte Handlung begangen habe, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Dies wäre aber die Voraussetzung dafür, dass dem Soldaten weitere Ansprüche zustünden. Der Soldat hatte bei großer Hitze an einem Geländemarsch teilgenommen, war zusammengebrochen und musste ärztlich behandelt werden. Er bemängelte, dass es nicht genügend Gelegenheit zum Trinken gegeben habe. Dies habe das Gericht nach Zeugenaussagen aber nicht feststellen können, sagte die Sprecherin weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Soldat kann noch Rechtsmittel dagegen einlegen.

Soldat wollte 60.000 Euro zur Entschädigung

Der Soldat hatte etwa 50.000 Euro Schmerzensgeld und 10.000 Euro Schadenersatz für entgangene Zulagen gefordert, weil er wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben könne. Ein Verfahren gegen den Ausbilder wegen Misshandlung Untergebener wurde im Jahr 2018 vom Amtsgericht Bad Kissingen gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Bei dem Übungsmarsch waren insgesamt vier Soldaten kollabiert.

Vier Soldaten bei Übung in großer Hitze zusammengebrochen

Mitte September 2016 hatte eine Gruppe von Soldaten im Rahmen eines Einzelkämpferlehrgangs im Ausbildungszentrum Infanterie der Bundeswehr in Hammelburg trotz Hitze über 30 Grad Celsius einen Geländemarsch absolviert. Dabei sind vier Soldaten wegen Hitzschlag kollabiert und mussten anschließend in Krankenhäusern behandelt werden. Einer der Soldaten hat bis heute bleibende körperliche Schäden erlitten.

Marsch mit schwerem Gepäck und anschließendem Dauerlauf

Die Ausbildung sah vor, dass die Soldaten im Laufschritt mit zehn Kilogramm Gepäck zu einer Hindernisbahn laufen, dort Dehnübungen ausführen, dann die Hindernisbahn überwinden und anschließend im Laufschritt rund 3.000 Meter zurücklaufen sollten. Rund zehn Minuten nach Passieren der Hindernisbahn soll ein Hauptfeldwebel den Befehl zum Rückweg im Laufschritt gegeben haben. Dabei soll er nicht darauf geachtet haben, dass alle Soldaten ausreichend getrunken hatten und körperlich noch in der Lage zum Dauerlauf zurück in die Kaserne waren. Auf dem Rückweg soll die Wegstrecke dann auf rund 4.100 Meter ausgeweitet worden sein.

Drei Übungsteilnehmer bewusstlos geworden

Die vier Soldaten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Einer erlitt dabei so ein starkes Flüssigkeitsdefizit, dass seine Nieren heute nur noch eingeschränkt funktionieren. Weiterhin erlitt er eine Muskelzersetzung. Um seine beiden Beine zu retten, musste er unter anderem Blutkonserven erhalten und notoperiert werden. Es drohten Nerven und Gewebe an seinen Oberschenkeln abzusterben. Es bestand zudem die Gefahr, dass seine Beine amputiert werden mussten. Der Mann kann Gutachtern zufolge bis heute keine längeren Wegstrecken zurücklegen. Die anderen drei Soldaten verloren ihr Bewusstsein. Sie wurden in Krankenhäusern in Erlangen, Würzburg und Bad Kissingen behandelt. Einer der Soldaten musste einen Tag in ein künstliches Koma versetzt werden.