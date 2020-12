Solche Weihnachten gibt's nur in Bayern

Dieses Jahr ist vieles anders, das spürt man gerade auch in der Zeit um Weihnachten. Einige liebgewonnene Bräuche und Rituale müssen dieses Jahr in Bayern ausfallen, weil das Ansteckungsrisiko zu hoch ist, andere können trotzdem zelebriert werden.

Barbarazweige

In Franken schmückte man früher extragroße Barbarazweige und stellte sie sich in die Stube - ähnlich wie ein Christbaum. Denn das war der Punkt: Der zunächst evangelische Christbaum setzte sich selbst im protestantischen Franken erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durch.

Die heute noch üblichen Barbarazweige - meist von Kirsch- oder anderen Obstbäumen geschnitten - sind um einiges kleiner und werden auch heute noch am 4. Dezember geschnitten. Wechselt man regelmäßig das Wasser, dann stehen die Chancen gut, dass sie bis Heiligabend blühen. Der Volksglaube besagt, dass das Aufblühen der Zweige Glück für das kommende Jahr verheißt.

Christkindles Runterläuten

Besonders Kinder können die Bescherung an Heiligabend kaum abwarten. In Leutershausen müssen sich die Kleinen nicht so lange gedulden, für Zeitvertreib ist gesorgt. Für sie gibt es am 24. Dezember bereits um 14 Uhr ein Spektakel auf dem Torplatz. Das Christkind und sein Begleiter Belzi werfen Süßigkeiten und Gebäck aus dem Fenster des Oberen Stadttores zu den Kindern hinunter. Zum Schluss wird sogar ein mit süßen Gaben behängter Weihnachtsbaum vom Turm heruntergelassen. Das Christkindles Runterläuten findet dieses Jahr coronabedingt nicht statt.

Christkindl-Schießen

Es begann als heidnischer Brauch, später wurde es zum christlichen Spektakel. Das heutige Christkindl-Schießen hat seine Wurzeln im heidnischen Lärmbrauchtum. Damals wollten die Menschen in der rauen Landschaft des Berchtesgadener Landes mit Kettengerassel und Glocken die kalte Jahreszeit vertreiben. Und das bereits im Dezember. Der Brauch hielt sich auch nach der Christianisierung. Um dem Spektakel eine christliche Bedeutung zu geben, wurde daraus im 19. Jahrhundert das Christkindl-Schießen. Seitdem schießen die Weihnachtsschützen mit Handböllern. Eine Woche vor Heiligabend beginnt das Christkindl-Anschießen, ab dem 24. Dezember geht das Weihnachtsschießen los. Das letzte Mal hört man die Weihnachtsschützen am Neujahrstag.

Auch in diesem Jahr wird geschossen, denn hinter ihrem Haus dürfen die Weihnachtsschützen selbst in Corona-Zeiten ordentlich Lärm machen. Ob gemeinsam geschossen werden darf, ist noch unklar.