Solarpark Issigau: Bürger dafür, Nachbargemeinden dagegen

In Issigau im Landkreis Hof wird weiter der größte Solarpark im Frankenwald geplant. Bei einem Bürgerentscheid hatte sich Mitte Dezember eine Mehrheit der Bürger von Issigau dafür ausgesprochen. Mehrere Nachbar-Kommunen lehnen das Großprojekt aber ab. Dass die Größe der Anlage inzwischen von 75 auf 58 Hektar verkleinert worden ist, änderte daran nichts. Am Montagabend endete die Einspruchsfrist für Bürger und Behörden zum Bebauungsplan.

Zum Artikel: Am größten Solarpark des Frankenwalds scheiden sich die Geister

Zwei Investoren aus der Region wollen zusammen mit der Gemeinde Issigau für rund 40 Millionen Euro eine sogenannte "Agri-Photovoltaik-Anlage" errichten, dabei soll die Fläche unter den Solarpaneelen weiter landwirtschaftlich genutzt werden.

Gemeinderat von Lichtenberg stimmt gegen die Pläne

Einstimmig hat sich am Montagabend der Stadtrat von Lichtenberg erneut gegen den Solarpark ausgesprochen. Hauptkritikpunkt ist der vorgesehene Standort des Solarparks am sogenannten "Frankenwald-Blick", einem großen Südhang bei Issigau. Mit dieser Ablehnung bezieht sich der Lichtenberger Stadtrat auch auf einen Leitfaden des bayerischen Umweltministeriums, wonach "weithin sichtbare Hang- und Kuppenlagen" und "landschaftsprägende Höhenrücken" als Standorte für Photovoltaik-Anlagen nicht geeignet seien.

Auch Selbitz lehnt Solarpark in Issigau ab

Auch die Nachbar-Gemeinde Selbitz hatte deshalb die Zustimmung zum Bebauungsplan verweigert, Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sollten vorrangig auf Grundstücken direkt an Autobahnen gebaut werden. Die Stadt Naila dagegen bezeichnete aufgrund der Verkleinerung von rund 20 Prozent die Anlage inzwischen als "weniger störend".

Unabhängig davon fordert Naila, dass bestimmte Maßnahmen wie die Anlage von Absickerungsmulden zwingend durchgeführt werden, damit der Nailaer Stadtteil Marxgrün, der direkt an die Photovoltaik-Anlage angrenzt, auch bei Starkregen nicht durch Hochwasser beeinträchtigt werde.

GmbH will mit Bau des Solarparks im Sommer beginnen

Mit den verschiedenen Stellungnahmen der Nachbar-Gemeinden, Behörden und von Privatleuten wird sich der Issigauer Gemeinderat voraussichtlich Ende Februar beschäftigen. Sobald der Bebauungsplan beschlossen ist, könnten die regionalen Investoren der "Sonnenwerk Issigau Reitzenstein GmbH" den Bauantrag stellen.

Zur "Sonnenwerk Issigau Reitzenstein GmbH" gehören das Ökoenergie-Unternehmen Münch aus Rugendorf im Landkreis Kulmbach und der Issigauer Landwirt Constantin von Reitzenstein. Er hofft auf einen Baubeginn im Sommer – dann könnte Mitte 2023 der erste Ökostrom aus der Anlage fließen, so von Reitzenstein auf BR-Anfrage.

Bürger in Issigau sollen von Solarpark profitieren

Von dem Großprojekt sollen auch die Bürger vor Ort profitieren: Geplant ist Stromkosten-Zuschuss für alle Issigauer und ein spezieller Stromtarif. Außerdem können sich die Bürgerinnen und Bürger der 1.000-Einwohner-Gemeinde auch direkt am Solarpark beteiligen – bei einer geplanten Verzinsung von vier Prozent. Zudem rechnet Issigau in den nächsten 25 Jahren mit rund zehn Millionen Euro Einnahmen aus dem Solarpark für die Gemeindekasse. In einem Bürgerentscheid im Dezember hatte sich eine Mehrheit von 56 Prozent in Issigau für den Solarpark ausgesprochen.