Solarpark im Frankenwald: Issigau freut sich auf billigen Strom

Überraschungen sind nicht zu erwarten: Alle rechnen damit, dass der Gemeinderat von Issigau seine endgültige Zustimmung für den geplanten Groß-Solarpark geben wird. Denn die Bürgerinnen und Bürger der 1.000-Einwohner-Gemeinde hatten sich bereits im Dezember für das Projekt ausgesprochen. In dem Bürgerentscheid hatten 56 Prozent Ja zu dem Solarpark gesagt. Jetzt soll endgültig über den Bebauungsplan abgestimmt werden.

Solarpark bringt mehr Versorgungssicherheit

Und inzwischen sind noch weitere Argumente für eine lokale Energieversorgung dazu gekommen. Angesichts der Gaskrise und der Energiepreisexplosion nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sagte der Erste Bürgermeister von Issigau, Dieter Gemeinhardt (CSU), das habe ihn darin bestärkt, dass die Gemeinde mit dem Solarpark genau auf dem richtigen Weg sei: "Wir erleben einen beispiellosen Anstieg der Energiepreise. Dagegen werden wir uns als Kommune absichern." Auch die Versorgungssicherheit für die Kommune werde verbessert.

Bürger und Unternehmen bekommen verbilligten Strom

Issigau wird mit dem Solarpark seine Abhängigkeit von externen Energielieferungen verringern. Bürger und Gewerbetreibende werden nach der Fertigstellung des Projekts, die für 2023 geplant ist, lokalen Sonnenstrom zu günstigeren Preisen beziehen können. Für die Zukunft ist auch an die Errichtung eines Batteriespeichers gedacht, der den Strom aus dem Sonnenkraftwerk auch in der Nacht verfügbar machen würde. Ein Sägewerk am Ort, das sich für die Zukunft Zugang zu günstiger Ökoenergie sichern will, gehörte zu den Initiatoren des Projekts. Die genauen Konditionen für den Strombezug stehen jedoch noch nicht fest. Baubeginn soll im Sommer sein.

Die Investoren kommen aus der Region

Hinter dem Projekt stehen ein landwirtschaftlicher Großbetrieb aus Issigau und ein bundesweit tätiger Ökoenergie-Versorger aus dem Landkreis Kulmbach. Zusammen werden sie rund 40 Millionen Euro investieren. Auch die Gemeinde Issigau will sich beteiligen. Sie rechnet dadurch innerhalb des nächsten Jahrzehnts mit Einnahmen von rund zehn Millionen Euro.

Kritik an Größe der Anlage und Lage in der Frankenwald-Landschaft

Geplant ist eine sogenannte "Agri-Photovoltaik". Dabei werden die Solarmodule in etwa 2,80 Meter Höhe montiert. Die Fläche darunter kann so weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Gedacht ist zum Beispiel an die Haltung von Schafen, Hühnern und Bienen.

Kritiker hatten sich gegen die große Dimension und die Lage des geplanten Solarparks in der Frankenwald-Landschaft gewandt. Die Investoren hatten deshalb im Vorfeld des Bürgerentscheids die geplante Größe der Anlage von 75 auf 58 Hektar reduziert. Bayerns größter Solarpark ist der Solarpark Schornhof. Er weist eine Gesamtfläche von 144 Hektar auf.