Solarpark bei Ebermannstadt: Bürokratie bremst Energiewende

Energiewende: Für die Betreiber ein Risiko?

Für die Betreiber kann die Energiewende zum Risiko werden. Die gesetzlichen Grundlagen müssten einfach passen, damit man solche Anlagen überhaupt realisieren könne, sagt der Leiter der Stadtwerke Ebermannstadt. "Es geht schon los bei der EEG-Vergütung. Da gibt es ein Auktionsverfahren, bei dem man teilnehmen muss, um überhaupt eine Freiflächenanlage errichten zu können. Das findet aber nur dreimal im Jahr zu festgelegten Terminen statt. Wenn der Betreiber aber das nicht schafft und erst einem Monat später mit den Planungen so weit ist, dann muss er bis zum nächsten Ausschreibungszeitpunkt warten."

Es braucht eine gerechte Verteilung zwischen Stadt und Land

"Da braucht es Vereinfachungen", fordert deshalb Christiane Mayer (NLE), Bürgermeisterin von Ebermannstadt. "Und der Bau solcher großen Solarparks muss eigentlich auch Hand in Hand gehen mit dem Bau von PV-Anlagen auf Häusern." Was fehlt, seien außerdem Konzepte für eine gerechte Verteilung zwischen Stadt und Land. Die Freiflächenanlagen würden größtenteils im Umland entstehen, die dann auch Strom für die Städte liefern. Doch das Land müsste dafür auch etwas bekommen, beispielsweise andere Bedingungen beim Ausbau des Öffentlichen Verkehrs.

Die großen Probleme der Energiewende

Selbst das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt auf seiner Website: "Wichtigste Stellschraube für den längerfristig erfolgreichen Ausbau erneuerbaren Energien sind der Abbau bürokratischer Hürden, höhere Förderungen und die engere Einbeziehung der Bundesländer." Im Koalitionsvertrag verpflichten sich die Parteien, den Ausbau drastisch zu beschleunigen.

2030 soll Deutschland 80 Prozent seiner Strommenge aus Erneuerbaren Energien beziehen, vorrangig aus Wind und Sonne. Der Anteil im vergangenem Jahr lag bei 46 Prozent.

"Ihr Anteil muss sich also innerhalb von weniger als zehn Jahren fast verdoppeln. Wind- und Solarenergie müssen dreimal schneller als bisher ausgebaut werden – zu Wasser, zu Land und auf dem Dach." Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Die Koalition in Berlin hat deshalb beispielsweise die EEG-Umlage abgeschafft und bei Dachanlagen die Festvergütung deutlich angehoben. Die Bundesregierung will unter anderem auch Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen.

Der Wind dreht sich noch nicht

Das sind hehre Ausbauziele, die nicht nur für Photovoltaik-Anlagen gelten. Doch die Bürokratie bremst - auch bei der Windkraft. Die "Fachagentur Windenergie an Land" listet auf ihrer Internetseite die "Dauer förmlicher Genehmigungsverfahren" für Windräder in den einzelnen Bundesländern auf. Bayern nimmt darin mit 14,1 Monaten einen guten Rang ein. In Baden-Württemberg sind es 33,1 Monate, in Hessen gar 37,6 Monate. Doch im Freistaat wurden im Vergleichszeitraum - Januar 2018 bis Januar 2023 - gerade einmal vier Anlagen genehmigt. In Baden-Württemberg waren es 44 und in Hessen 98. Statt schnell zu handeln, wollen immer mehr Behörden beim Ausbau mitreden. Ihnen fehlt es aber selbst am Personal, um die Anträge dann anschließend bearbeiten zu können.

Mathias Hammer, Geschäftsführer von Energiekonzepte Deutschland, schreibt: "Die momentanen bürokratischen Hürden beim Ausbau fangen bereits bei den Anforderungen der über 900 Netzbetreiber an. Jeder möchte sein eigenes Formular – der eine per Post, der andere per E-Mail und der dritte über ein Onlineformular." Und auch er spricht einen wichtigen Punkt an: Es fehlen noch immer zentrale Energiespeicher. Diese seien von zentraler Bedeutung, denn ohne diese Speicher sei die Gefahr von Netzüberlastungen und Blackouts in wenigen Jahren vorprogrammiert, so Hammer.

Stadt Ebermannstadt plant Windpark

Die Stadt Ebermannstadt will sich trotz der bürokratischen Hürden nicht zurücklehnen, sie plant weiter. Diesmal geht es um einen Windpark, der gemeinsam mit den Nachbargemeinden gleich neben dem Solarpark Poxstall errichtet werden soll. Man wird sich um den regionalen Planungsverbund kümmern und die Ausweisung von Vorranggebieten, um eine Teilfortschreibung, um Naturschutz und Grundstückserwerb. Um nur einige Aufgaben zu nennen. Näheres dazu in ein paar Monaten - oder Jahren.