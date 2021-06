Solarberg und Sonnendächer: So packt Fürth die Energiewende an

Fürth wird Klimaschutzstadtstadt. Das hat der Stadtrat vor zwei Jahren so beschlossen. Bis 2040 will die Stadt klimaneutral sein, die Stadtverwaltung sogar noch fünf Jahre früher. Das heißt, bis dahin muss der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduziert sein. Bei Diana Perkins laufen viele Aktivitäten dafür zusammen. Sie ist Projektbeauftragte "Zukunft.Umwelt.Fürth" und soll mit ihrem zweiköpfigen Team das Klimaschutzkonzept erarbeiten.

Solar-Kataster entsteht in Fürth

Derzeit bauen sie ein Solarkataster auf. "Da kann jeder Bürger online sein eigenes Dach prüfen und sehen, ob es sich für eine Photovoltaik-Anlage oder vielleicht eine Anlage für Solarthermie lohnt," sagt Diana Perkins. Strom oder Wärme vom eigenen Hausdach - ohne Beratung geht da wenig. Die Stadt Fürth baut daher derzeit die Strukturen dafür auf. Dann wird es neben dem Kataster auch Informationen geben, wo zum Beispiel Zuschüsse beantragt werden können.

Klimaaktivisten mahnen zur mehr Tempo

Für Klimaaktivisten kommen solche Aktivitäten reichlich spät. Peter Mühlenbrock vom Nürnberger Energiewendebündnis beobachtet die Bemühungen schon lange. Er meint, dass die Kommunen einen Zahn zulegen müssen, um ihren Beitrag zur Einhaltung der globalen Klimaziele zu leisten. "Vier Jahre, dann ist Schluss, dann ist das Budget erschöpft", mahnt er. Wenn nichts passiert oder nur halbherzig gehandelt wird, werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen können." Dieses legt das Pariser Klimaabkommen fest. Mühlenbrock mag sich gar nicht vorstellen, wie eine Welt aussehen wird, in der sich das Klima in der kommenden Generation um drei oder vier Grad aufheizt.

Stadtwerke spielen zentrale Rolle

Für Mühlenbrock haben viele Städte einen entscheiden Hebel, mit dem sie den Klimaschutz beeinflussen können. Das sind die Stadtwerke, die von den Kommunen bestimmt sind. Hier gibt es seiner Meinung nach die höchsten Sparpotenziale.

"Vor allem Wärme, Erdgasverbrauch in der Industrie, Stromverbrauch in den Haushalten und der Industrie, machen insgesamt rund 70 bis 80 Prozent der Emissionen in einer Stadt aus." Peter Mühlenbrock vom Nürnberger Energiewendebündnis

Genau auf diesen Feldern sind die Stadtwerke aktiv. Wenn hier der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werde, dann habe das eine enorme Wirkung. "Wir müssen beim Energieverbrauch ansetzen. Und da sind die Stadtwerke einfach der Player der Wahl", sagt Mühlenbrock. Auch wenn einige Stadtwerke noch mehr Engagement beim Klimaschutz zeigen könnten.

Fürther infra verkauft nur noch Ökostrom

Er fordert, dass die Werke verstärkt Energien aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne verkaufen. Die Infra, so heißen die städtischen Werke in Fürth, verkauft zum Beispiel seit einiger Zeit ausschließlich Ökostrom, sagt Geschäftsführer Marcus Steurer – ein Beitrag, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern. Eine Entwicklung, die auch der Aufsichtsrat, in dem die Kommunalpolitik vertreten ist, angeschoben hat. "Wir sind ein ökologisch handelndes Unternehmen", sagt Steurer. "Deshalb bieten wird selbstverständlich allen unseren Kunden Ökostrom an, ohne dass sie das explizit auswählen müssen."

Jahrzehntelanger Kampf für Solaranlagen

Der größte Anteil des Fürther Ökostroms kommt aus Norwegen, Schweden und Spanien. Der Zertifikate-Handel mit Ökostrom ist jedoch umstritten. Aber auch in Fürth wird die Sonne angezapft. Fast 20 Jahre ist es her, dass der heutige Oberbürgermeister die Initiative dazu ergriff. Damals saß Thomas Jung (SPD) noch im Landtag. "Zu der Zeit war es in Bayern sogar noch verboten, auf einem Kleingartenhüttchen auch nur einen Quadratmeter Solaranlage drauf zu setzen", erinnert sich Jung. Nach der gewonnen OB-Wahl im Jahr 2002 hat er Solaranlagen in Fürther Kleingärten erlaubt. Und er hat sich gleichzeitig Großes vorgenommen – er wolle die die höchste Erhebung in Fürth, den Müllberg, mit 1000 Quadratmetern Solarzellen "zupflastern".

Solarberg als Leuchtturmprojekt

Damals gab es viel Widerstand. Sogar das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte Bedenken, dass die Kapitäne auf dem nahen Main-Donau-Kanal von den Solarzellen geblendet werden könnten, erzählt Jung. Heute ist das vergessen. Der Solarberg ist inzwischen ein Leuchtturm-Projekt für die Energiewende in Fürth. Und er ist ein Vorbild für viele Menschen zu ihrer ganz persönlichen Energiewende. "Ich freue mich, dass dieser Berg jetzt viel mehr Energie liefert als vorhergesagt" bilanziert der OB. Was für ihn jedoch noch viel wichtiger ist:

"Die Leute haben gesehen, Solaranlagen funktionieren sogar auf einem Müllberg, dann funktionieren sie bei mir daheim auf dem Dach auch." Fürth OB Thomas Jung

Stromerlös kommt Kindergärten zugute

Und der Solarberg lohnt sich. Die Investition von rund 500.000 Euro hat er längt eingespielt. Vom Überschuss aus dem Stromverkauf ging außerdem schon eine sechsstellige Summe an Kindergärten. Für die städtische Klima-Koordinatorin Diana Perkins ist der Solarberg auch Ansporn, mit ihrem Sonnendach-Kataster für noch mehr Solaranlagen in der Stadt zu sorgen. "Es wäre natürlich meine Traumvorstellung, dass in Fürth auf allen Privathäusern und natürlich auch bei der Industrie und der Wirtschaft jedes Potenzial ausgenutzt wird."