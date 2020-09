Solarauto schwebt ins Deutsche Museum Nürnberg

Transportmöglichkeit in Schallgeschwindigkeit

Außerdem wird ein Prototyp für das Hyperloop-Projekt durch ein großes Fenster in das neue Museum gehievt. Dabei handelt es sich um ein Verkehrssystem, das sich erst ganz am Anfang der Entwicklung befindet. Die Idee ist, dass sich Kapseln nahezu mit Schallgeschwindigkeit durch weitgehend luftleere Röhren fortbewegen. Sie sollen so groß sein, dass mit ihnen Personen oder Güter transportiert werden können.

Blick in die Zukunft

Das Deutsche Museum wird sich in Nürnberg derartigen Zukunftsthemen widmen. Die Besucher sollen in der Ausstellung interaktiv einen Blick in die Zukunft werfen können. Es ist geplant, dass die Nürnberger Zweigstelle des Deutschen Museums München Ende des Jahres eröffnet wird. Sie hat eine Fläche von rund 5.500 Quadratmetern und ist auf dem Gelände des Augustinerhofs mitten in der Nürnberger Innenstand entstanden.