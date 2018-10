Solar Millennium gegen Süddeutsche Zeitung: Urteil erwartet

Der Mitgründer des Solarkraftwerk-Planers Solar Millennium aus Erlangen fordert von der Süddeutschen Zeitung (SZ) und zwei ihrer Redakteure mehr als 78 Millionen Euro Schadenersatz. Der Hintergrund: Durch einen Artikel in der SZ soll ihm angeblich ein Investor abgesprungen und dadurch ein Millionenschaden entstanden sein.

Bericht über "krumme Geschäfte"

Die SZ hatte im Juni 2013 einen Bericht über den Mitgründer der Solar Millennium AG veröffentlicht. Die zwei Investigativ-Journalisten berichteten darin unter anderem über "mutmaßlich krumme Geschäfte mit Aktien" im Jahr 2010, für die sie Belege haben, heißt es. Auch eine Schweizer Zeitung zitierte aus dem SZ-Bericht über angeblich unzulässige Insidergeschäfte mit Aktien. Der Investor, der die Schweizer Zeitung gelesen hatte, soll daraufhin den millionenschweren Deal abgesagt haben.

Anwalt: Angriff auf die Pressefreiheit

Nun will der Mitgründer der Solar Millennium AG, dass die Urheber zur Rechenschaft gezogen werden. Mehr als drei Jahre nach der Veröffentlichung im Jahr 2016, einen Tag vor der Verjährungsfrist, hat der Mitgründer deswegen Klage eingereicht. Beim Prozessauftakt im Februar hatte der Anwalt der Süddeutschen Zeitung betont, der SZ-Artikel habe keine unwahren Tatsachenbehauptungen enthalten. Er bezeichnete die Klage als "erheblichen Angriff auf die Pressefreiheit".

Insolvenz 2011

Sollte die Zivilkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth dem Kläger rechtgeben, könnte dies einen dramatischen Einschnitt für investigative Wirtschaftsjournalisten bedeuten, so der Anwalt der SZ. In Zukunft müssten Journalisten mit Millionenklagen wegen Geschäftsschädigung rechnen, wenn sie kritisch berichten. Die Solar Millennium AG mit Sitz in Erlangen hatte nach eigenen Angaben zufolge weltweit in Solarkraftanlagen investiert. 2011 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Dadurch haben Tausende Aktionäre ihr Erspartes verloren.