Soko zu Leichenfund in Bayreuth: Hammer könnte Hinweise liefern

Im Fall des 24-jährigen Fahrradfahrers, der in der Nacht zum 19. August im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, veröffentlicht die Soko Radweg nun weitere Details und hofft auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Soko Radweg findet Teile eines Hammers

Wichtiges Beweisstück könnte der Kopf eines Schlosserhammers sein. Ihn hat die Polizei in der Tatnacht am Fundort der Leiche entdeckt. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um den 500 Gramm schweren Kopf eines älteren Schlosserhammers. Auffällig seien Reste einer silbernen Lackierung, die sich an Ober- und Unterseite befänden. An der Spitze sowie an der Seite der Finne fänden sich außerdem rötliche Lackreste. Außerdem ist an einer Kante der Schlagfläche Material abgeplatzt. Der Stiel des Hammers fehlt.