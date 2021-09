Sojaanbau in Bayern: Wie Frühstückseier klimafreundlicher werden

Soja kommt ursprünglich aus Asien. Inzwischen wird er vor allem in Nord- und Südamerika angebaut. Weil die Bohne sehr eiweißreich ist, wird sie als Futtermittel sehr geschätzt, ob für Schweine, Rinder oder Geflügel. Vor allem in der Fütterung von Legehennen spielt die Pflanze eine große Rolle. Wird statt importierter Ware europäisches Soja gefüttert, reduziert das den errechneten CO2-Ausstoß bei der Produktion eines Hühnereis um 41 Prozent - einfach weil die Transportwege geringer sind und der Anbau des Futtermittels hierzulande viele Vorteile bringt.

Sojapionier in Pliening bei Ebersberg

In Pliening bei Ebersberg baut Anton Huber dieses Jahr gut drei Hektar Soja an. Die mischt er in das Futter für bis zu 14.000 Legehennen, die er auf der Hühnerwiese laufen lässt oder in Bodenhaltung füttert. Der Zehmerhof betreibt Direktvermarktung und er verkauft seine Eier über die Vermarktungsschiene von "Unser Land", die regionale Produkte unter dem Label in die Supermärkte bringt.

"Wenn wir schon Soja verfüttern, dann können wir ihn auch gleich selber anbauen," meint Huber. Er hatte schon vor etwa zwanzig Jahren einen Versuch gewagt, aber damals einen Großteil der Ernte wegen des vielen Unkrauts verloren. Dieses Mal läuft es besser. Außerdem stehen Schilder am Feldrand. Hier wachsen auch neue Sorten der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).

Bayerische Sorten mit optimaler Klimaanpassung

Sojaanbau verlangt Wärme und Feuchtigkeit im richtigen Maß. Joachim Eder ist Experte für den Sojaanbau bei der LfL. Überall wo Körnermais wächst, kann auch Soja wachsen. Diese Faustregel gibt Eder. Er verweist auf Landkreise an der Donau und in Mainfranken, wo es in Bayern Sojaanbau gibt. Die Sorten wurden in den letzten Jahren verbessert. Es gehe dabei um heimische Sorten, sagt Eder, "das heißt, wir dürfen nicht mit kanadischen Sorten arbeiten oder mit französischen, es gibt jetzt mit Saatguterzeugern entwickelte Sorten, die die bayerischen Bedingungen optimal erfüllen."

Kurze Vegetationszeit in Bayern für Soja

Das heißt, die Sorten müssen schnell wachsen. Auch Wärme und Niederschläge reichen aus für den Sojaanbau in der Schotterebene im Landkreis Ebersberg, allerdings wird sich die Ernte nach dem nasskalten Sommer verzögern, schätzt Huber. Er hofft, dass er vielleicht Mitte Oktober dreschen kann, aber auch danach werden die Bohnen wohl noch in die Trocknung müssen. Aber die Schoten sind prall gefüllt, das Feld steht gut da, von Unkraut ist nichts zu sehen.

Unkraut als Hauptproblem

Ein Problem kann Unkraut sein. Es sorgt für große Ernteausfälle, weil es nicht nur das Wachstum unterdrückt sondern auch bei der Ernte weitere Verluste zur Folge hat. Bei der Bekämpfung gibt es verschiedene Wege: In Nord- und Südamerika wird meist Gensoja angebaut. Die Pflanze ist so verändert, dass sie resistent gegen Glyphosat ist, sodass das Pflanzenschutzmittel unter dem Markennamen Roundup immer wieder während des Wachstums gegen Unkraut eingesetzt werden kann und sämtliche anderen Kräuter abtötet.

Bayerisches Soja - gentechnikfrei und klimafreundlich

In Bayern dagegen wird beim nicht genmanipulierten Soja nur am Anfang des Wachstums gespritzt. Im Ökolandbau werden Reihen mit größeren Zwischenräumen gesät und das Unkraut mechanisch ausgehackt. Konventioneller und Bio-Anbau unterscheiden sich hier kaum.

Düngen musste Huber dieses Jahr gar nicht, denn seine Böden haben ausreichend Kalium und den Stickstoff holt sich die Sojabohne mit Hilfe von Bakterien in den Wurzelknöllchen selbst. Deshalb ist die Pflanze so nützlich für heimische Böden.

Verschwindend geringer Anteil im Vergleich zu Gesamtverbrauch

Trotz der guten Wachstumsbedingungen und der übrigen Vorteile ist aber europäischer Soja noch ein Nischenprodukt. In Bayern werden inzwischen 20.000 Hektar angebaut, der Großteil des deutschen Sojas stammt aus Bayern und Baden-Württemberg. Doch die 80.000 Tonnen Soja, die in Deutschland erzeugt werden, sind eine verschwindend geringe Menge, wenn man sie gegenüber den Millionen Tonnen Soja ins Verhältnis setzt, die in Deutschland pro Jahr verfüttert werden.

"Bayern könnte fünfmal soviel Soja anbauen"

Laut Eder, dem Sojaexperten des LfL könnte Bayern schon bald die fünffache Fläche anbauen. Saatgut ist zwar knapp, kann aber schnell vermehrt werden, wenn der Absatz da ist. Eder sieht Bayern auf einem guten Weg. Inzwischen gibt es die richtigen Sorten und die nötige Infrastruktur für Anbau, Ernte und Weiterverarbeitung. Ein Lohnunternehmer hat bereits drei flexible Schneidwerke gekauft. Die mähen beim Dreschen eng am Boden, so dass auch die tiefhängenden Schoten in den Körnertank wandern und nicht auf dem Acker liegen bleiben.

Landwirtschaftsministerin Kaniber appelliert an Verbraucher

Bayern unterstützt den Anbau von Soja und anderen Stickstoffsammlern, wie Erbsen, Leguminosen und Ackerbohnen seit 2011. Es gibt Beratung und Vernetzung im Rahmen der bayerischen Eiweißinitiative. Für Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sind die Anbauzahlen ein Erfolg der Bayerischen Eiweißinitiative. "Die Programme werden sehr sehr gut angenommen natürlich liegt es auch ein Stück am Verbraucher aber bei 1,2 Cent pro Ei dürfte der Verbraucher auch zuschlagen."

Österreicher bescheinigen Bayern schwaches Marketing

Doch der Absatz müsste besser werden. Trotz des weiten Transportweges ist Gensoja aus Brasilien billiger als Soja aus Bayern. Den Mehrpreis müssen Verbraucher zahlen. Bayerisches Soja in Trog und Teller - das ist die Devise, die auch Landwirtschaftsministerin Kaniber vertritt. Bayern ist zusammen mit Baden-Württemberg, Österreich und weiteren Donauanrainern der Initiative "Donau Soja" beigetreten. Sie vermarktet gentechnikfreies Soja aus Mitteleuropa, und das mit unterschiedlichem Erfolg.

Donau Soja als eigenes Label?

Geschäftsführer Matthias Krön berichtet, dass in Österreich Produkte mit Donau Soja einen festen Platz im Supermarktregal hätten. Dafür müsse "Bayern noch mehr tun fürs Marketing", sagt Krön. Bayern habe eine gute "Raketenbasis" gestartet. Das Bundesland habe alle Elemente, wie etwa Züchtung oder gute Landwirte - was noch fehle sei die Vermarktung über die Direktvermarktung hinaus in die Supermärkte. Dort habe Österreich die Eier gelabelt.

Denn in Österreich wird bei insgesamt kleinerer Fläche mehr als dreimal so viel Soja angebaut wie in Bayern, dort steht auf den Eierkartons auch drauf, dass die Hennen mit Soja aus heimischem Anbau gefüttert wurden.