Softwareunternehmen soll Conti-Standort Roding übernehmen

Nach der Ankündigung des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental, das Werk in Roding mit mehr als 500 Arbeitsplätzen bis 2024 zu schließen, zeichnet sich jetzt eine Ersatzlösung für den Standort ab. Wie ein Sprecher des Landratsamts Cham zu Bayern1 sagte, sei geplant, dass ein Softwareunternehmen in die Räumlichkeiten von Continental in Roding einzieht. Ob damit alle Arbeitsplätze gerettet werden können, ist unklar. Vertreter aus Politik und Wirtschaft wollen am Freitag in Cham Details zu der möglichen Lösung bekanntgeben.

Ersatzlösung fußt auf mehr als nur Hoffnung

Auch der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sowie der Bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) kommen zu dem Gespräch nach Cham. Zusammen mit Vertretern von Continental sowie mit Landrat Franz Löffler (CSU) würden sie Einzelheiten zu der Ersatzlösung bekannt geben, so der Sprecher. Um welches Softwareunternehmen es sich handelt, wollte der Sprecher noch nicht sagen. Am Besuch zweier Staatsminister könne man aber schon sehen, dass es sich bei den Planungen nicht nur um reine Hoffnungen handele. Das Ganze sei vielmehr ein konkretes Projekt.

Ersatzlösung ist keine Arbeitsplatzgarantie

Ob mit dem möglichen Einzug des Softwareunternehmens aber alle Arbeitsplätze erhalten werden können, müsse man erst sehen, so der Sprecher weiter. Während Continental in Roding Hochdruckpumpen herstellt, betreibe der Nachfolger mit Softwareentwicklung ein ganz anderes Geschäftsmodell. Allerdings sei die Übergangszeit, bis Continental Roding verlässt, lang genug, um nach entsprechenden Lösungen zu suchen.

Continental will Standort Roding bis 2024 aufgeben

Continental hatte bereits im September letzten Jahres angekündigt, bis 2024 die Produktion von Hochdruckpumpen in Roding mit mehr als 500 Arbeitsplätzen einzustellen und den Standort zu schließen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Technik ein Auslaufmodell ist, das in den nächsten Jahren von der E-Mobilität und anderen Technologien abgelöst wird.