Softwarefehler: Studenten horten Semesterticket zum Spottpreis

Lange Menschenschlangen am Montagabend vor den Ticketautomaten in Nürnberg und Erlangen: Durch einen Softwarefehler konnten Studierende das Semesterticket für einen Spottpreis erwerben. 2,07 Euro kostete es anstatt der üblichen 207 Euro. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Etliche Studentinnen und Studenten standen an den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und Erlangen vor den Fahrkartenautomaten. Viele kauften nicht nur eines für sich, sondern ließen sich die Matrikelnummer von Kommilitonen durchgeben und lösten so auch für sie das Ticket zum Schnäppchenpreis.