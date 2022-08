Sör: Mehr Wasser für Nürnberger Straßenbäume

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör), der in der Stadt für das Gießen der Bäume verantwortlich ist, hat seit Montag (15.08.22) fünf Bewässerungsfahrzeuge mehr im Einsatz. Demnach werden diese Fahrzeuge normalerweise für die Mahd von Wiesen und Rasenflächen eingesetzt. Durch die Trockenheit seien nun aber die Wiesen kaum gewachsen und ein Schnitt nicht sinnvoll. Die Fahrzeuge konnten innerhalb kürzester Zeit zur Baumbewässerung umgerüstet werden.

Rettung für 140 Stadtbäume

Es handelt sich demnach um fünf kleinere Fahrzeuge mit einer Aufnahmekapazität von insgesamt rund 7.000 Litern Wasser. Diese Fahrzeuge werden nun ausschließlich innerhalb des Altstadtrings zur Baumbewässerung eingesetzt. Die Fahrzeuge können täglich rund 140 Bäume mit Wasser versorgen.

"Der Klimawandel stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir müssen effektiv und sinnvoll mit unseren Ressourcen umgehen und gleichzeitig neue Wege beschreiten. Einmal mehr ist Kreativität und Flexibilität gefragt. Dazu gehören die Weiterverwendung von nicht mehr benötigtem Schwimmbadwasser ebenso wie die schnelle Umverteilung von Arbeitseinheiten zur Unterstützung der Baumbewässerung. Nur auf Regen warten reicht nicht mehr." Christian Vogel, Bürgermeister (SPD).

Zu den neu umfirmierten Gießfahrzeugen kommen laut Stadt weitere.

Gießen ist teuer

Wegen der Trockenheit werde heuer auch der alte Baumbestand in den Grünanlagen Hallerwiese, Cramer-Klett-Park und Archivpark gegossen, so die Stadt. Der zusätzliche Einsatz wird von Vertragsfirmen übernommen. Sie sind in den Nachtstunden und am frühen Morgen unterwegs. Auch Jungbäume und Nachpflanzungen werden gewässert. Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Kosten für diese zusätzlichen Gießarbeiten auf rund 450.000 Euro.