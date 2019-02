Söders S-Bahn-Fahrt - Probleme schon beim Ticketkauf

Wie es Pendlern allmorgendlich ergeht, wollte Markus Söder nun einmal selbst erfahren und hat sich um 8.00 Uhr morgens gemeinsam mit seinem Verkehrsminister unter die Fahrgäste gemischt. Das Ziel: ein Praxiserlebnis zur Situation des ÖPNV in Bayern.

Startprobleme im S-Bahn-Alltag

Münchner Ostbahnhof: Kampf mit der modernen Technik. "...der nimmt das Geld nicht." Ministerpräsident Markus Söder gibt sich alle Mühe, kommt aber gegen den Fahrkartenautomaten nicht an.

Jetzt muss der Verkehrsminister ran. Auch Hans Reichhart, Bau- und Verkehrsminister in Bayern, scheitert am DB Automaten. Wechsel zum Nachbarautomaten. "Hier klappt es." Der funktioniert. Fahrscheine erstanden, vorschriftsmäßig entwertet und rauf geht es auf den Bahnsteig. Auch an diesem Morgen ist die Anzeigetafel wieder reichlich mit ausgefallenen Zügen bestückt.

Umringt von einer Traube von Journalisten

Es soll kein Showtermin von Markus Söder und Verkehrsminister Hans Reichhart sein, heißt es im Vorfeld. Als ein Ziel des Ausflugs steht die Begutachtung der Fortschritte der zweiten Münchner Stammstrecke und deren Fortschritte an. Und beide wollen auf Tuchfühlung mit Pendlern gehen. Doch um sie herum befindet sich eine Traube an Journalisten. Erst in der S-Bahn vom Ostbahnhof zum Marienplatz kommen Söder und Reichhart mit Fahrgästen ins Gespräch.

"Das Schlimme ist, wenn eine ausfällt, ist hier alles mega voll. Gerade wenn auf der Linie S2 eine Bahn ausfällt, ist es vorbei. Es fallen viele aus." S-Bahn-Fahrgast Maximilian Schuster

Maximilian Schuster aus Gelting fährt jeden Tag S-Bahn:

"Gerade die S2 ist völlig überlastet. Und der Verstärker fällt ständig aus. Die letzten drei Monate im Grunde durchgehend. Von dem her bin ich nicht zufrieden." Fahrgast Maximilian Schuster

Pendler-Stöhnen ohne Überraschung

Die Pendler in München stöhnen nach wie vor über vollgestopfte S- und U-Bahnen, ausfallende Züge und wiederkehrende Verspätungen. Die Hausaufgaben beim öffentlichen Nahverkehr sind den Fahrgästen Söder und Reichhart bekannt, sie versprechen, das Thema engagiert anzugehen.

"Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Züge haben und einen besseren Takt bekommen, dass es übersichtlichere Tarifstrukturen gibt - und aus günstigere. Wir werden dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um diesen Verkehrsstress abzubauen." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

"Wir haben in den letzten Wochen schon sehr, sehr viele gute Gespräche geführt, in denen seitens der Landkreise und Kommunen ein ganz starker Wille da ist, gemeinsam den ÖPNV anzupacken. Klar ist: Nur wenn alle mit anpacken, wird der ÖPNV so attraktiv sein, wie wir uns das vorstellen." Hans Reichhart (CSU), bayerischer Verkehrs- und Bauminister

365-Euro-Ticket ist weiterhin in Vorbereitung

Im Wahlkampf wurde das 365-Euro-Jahresticket in allen bayerischen Großstädten angekündigt. Noch ist es nicht da. Man halte an dem Ziel aber fest, sagt der Verkehrsminister:

"Wir haben es im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das machen wollen. Wir werden es auch schaffen." Hans Reichhart (CSU), bayerischer Verkehrs- und Bauminister

S-Bahnfahrt endet schon nach drei Stationen

Freistaat, Stadt München und die Landkreise müssten eng zusammenarbeiten, sagt Söder, man müsse so wörtlich "aus dem Kirchturmdenken herauskommen".

Die zugegebenermaßen kurze S-Bahn-Fahrt endet nach drei Stationen am Marienplatz. Söder und Reichhart besichtigen die Baustelle der zweiten Stammstrecke am Marienhof. Im Infozentrum betonen beide die Bedeutung des umstrittenen Großprojekts für München.

"Das ist im Prinzip auch eine Frage des Services. Wenn mehr Fahrzeuge fahren, auf besseren Strecken, mehr Möglichkeiten mit der zweiten Stammstrecke bestehen, dann ist es auch automatisch so, dass das Fahren im Fahrzeug auch wesentlich entspannter ist. " Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Söder lädt zu bayerischen ÖPNV-Gipfel

In ganz Bayern soll der öffentliche Nahverkehr endlich vorangebracht werden. Deshalb lädt die Staatskanzlei Anfang März alle Verkehrsverbünde zu einem ÖPNV-Gipfel. Es soll um die Strategie für die nächsten zehn Jahre gehen. Zurück zur Staatskanzlei hat Markus Söder dann übrigens die sicherste Variante genommen: den Fußweg.