Söders Mann fürs Ländliche: Kann Bernreiter liefern?

Seit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor drei Monaten sein Kabinett umgebildet hat, arbeitet sich Christian Bernreiter mit Elan in sein neues Mega-Ressort ein. Als langjähriger CSU-Landrat von Deggendorf kennt er zwar die Verkehrs- und Bau-Probleme seiner Region mit Bauernland und Wald links und rechts der Donau genau. Doch um sich in die landesweiten Themen einzuarbeiten, waren die drei Monate Einarbeitungszeit knapp bemessen, auch nach Bernreiters eigener Wahrnehmung.

Den ländlichen Raum als Stammwählerreservoir der CSU bestmöglich zu bespielen, das ist Bernreiters Hauptaufgabe, die ihm von Söder zugedacht wurde. Vor allem soll er den ebenfalls aus Niederbayern stammenden Hubert Aiwanger, den volksnahen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten von den Freien Wählern, einhegen. Für Bernreiter musste deshalb die durchsetzungsstarke Kerstin Schreyer aus Unterhaching bei München Platz machen.

Schwierige wirtschaftspolitische Großwetterlage

Die Probleme für Bernreiter dürften zunehmen. Beispiel Wohnungsbau: Beim Treffen von mehr als 40 bayerischen Stadtoberhäuptern in Straubing zeigten sich unlängst die Probleme.

In teils drastischen Wörtern schilderten die Kommunalpolitiker ihre Nöte mit den ungünstigen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau. Ihre Botschaft an Bernreiter: Wegen fehlender Grundstücke und schnell steigender Baukosten kämpften die Kommunen "seit Jahren mit stumpfen Werkzeugen gegen mangelnde Verfügbarkeit von Grundstücken und mit steigenden Grundstückskosten", sagte der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU), Vorsitzender des Bayerischen Städtetags. Einen neuen Wohnungspakt, ein neues Wohnungsbauprogramm fordern deshalb die Bürgermeister.

Maßnahmen gegen Bodenspekulation?

Konkret wollen sie verschärfte Baugebote oder eine "Grundsteuer C". Ziel wäre, Eigentümer dazu zu bringen, jahrelang brachliegende Flurstücke zu bebauen, statt auf Wertsteigerungen zu hoffen. Gefordert wird auch ein starkes Vorkaufsrecht für Kommunen, um Mehrfamilienhäuser oder dafür geeignete Grundstücke der Bodenspekulation zu entziehen. SPD-Bürgermeister wünschen sich zudem ein wirksames Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen.

Einige dieser Instrumente fordern zwar längst auch christsoziale Bürgermeisterinnen und Landräte. Im Bauministerium wie in der Staatsregierung neigt man indes zur Sichtweise, es handele sich um sozialistische Folterwerkzeuge. Die Sorge ist groß, damit CSU-Stammwähler oder die Wirtschaft zu verprellen. Ein Dilemma für Bernreiter, sofern er nicht nur in ländlichen Gemeinden punkten will, sondern auch in den bayerischen Städten. Deshalb plant er, zumindest das Vorkaufsrecht für Kommunen wiederherzustellen.

Staatlicher Geschosswohnungsbau nicht Priorität von Bernreiter

Der Minister lässt in Interviews und Stellungnahmen keinen Zweifel daran, dass er im Herzen nach wie vor ein volksnaher Landrat ist: "Der Staat muss den Bürgerinnen und Bürgern nicht alles vorschreiben. Die Debatte um Einfamilienhäuser ignoriert die verschiedenen Lebenswirklichkeiten in Ballungszentren und im ländlichen Raum." Er halte daher "nichts davon, Einfamilienhäuser zu verdammen". Oder: "Wir schreiben den Menschen nicht vor, wie sie zu leben haben, sondern schaffen gemeinsam mit den Kommunen gezielt Anreize." So konterte der CSU-Mann den Appell von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), mehr zu tun für flächensparende Mehrfamilienhäuser, genannt "Geschosswohnungsbau".

Von seinen Vorgängern geerbt hat Bernreiter auch die Herkulesaufgabe "BayernHeim". Die von Söder gegründete staatliche Wohnungsbaugesellschaft hat, Stand jetzt, noch keine einzige Wohnung selbst gebaut. Stattdessen wurden Sozialwohnungen von privaten Bauträgern gekauft. Bernreiter hat diesen Ankauf gestoppt, die BayernHeim soll künftig auf eigenen Grundstücken tatsächlich selbst bauen. Wann die von Söder für 2025 angekündigten 10.000 Wohnungen fertig sind, lässt Bernreiter offen.

Beim öffentlichen Nahverkehr will Bernreiter keine Wunder versprechen

Auch den öffentlichen Nahverkehr sieht der in München diplomierte Stahlbau-Ingenieur Bernreiter vor allem aus der Landkreis-Perspektive. Allzu viel Geld sollte seiner Meinung nach deshalb auf dem Land nicht in Busverbindungen investiert werden. Die Akzeptanz sei zu gering im Vergleich zu den relativ hohen Kosten. Für Berufspendler, die jeden Morgen von einem Dorf aus zu unterschiedlichen Zeiten in alle Himmelsrichtungen aufbrächen, seien ÖPNV-Angebote ungeeignet. Die Menschen seien aufs Auto und damit auf gut ausgebaute Straßen angewiesen.

Dass regelmäßige Busangebote den Bedarf am ÖPNV erst wecken und dann wachsen lassen könnten, diese Sichtweise von SPD und Grünen lehnt Bernreiter ab.

Gleichwohl investiert Bayern mit seiner "ÖPNV-Offensive 2030" insgesamt zwei Milliarden Euro, drei Viertel davon in die Schiene. Der Hauptteil kommt zwar vom Bund, dennoch fordert Bernreiter mehr Geld aus Berlin. Klar ist, je mehr er dazu bekommt, desto leichter wird der Interessenausgleich zwischen den Ballungsräumen, die einen besseren ÖPNV brauchen, und den ländlichen Gebieten, die mit Bus und Bahn erstmal richtig loslegen müssten.

Noch viel Arbeit beim Flächensparen

Beim Flächensparen wird Bernreiter bis zur Landtagswahl 2023 wohl keine unangenehmen Entscheidungen fällen. Von strengen Auflagen, um neue Gewerbe- oder Wohngebiete auf der grünen Wiese zu erschweren, hält der Minister nichts. Schließlich beklagten sich schon jetzt Bürgermeister, sie würden gegängelt, wenn sie neue Baugebiete ausweisen wollen. Bernreiter selbst betrachtet sich dagegen als "Vertreter des ländlichen Raums". Deshalb unterstütze er die Bürgermeister bei der Ausweisung von Bauland.

Genau solche Aussagen erwartet CSU-Chef und Ministerpräsident Söder von seinem neuen Bauminister, getreu dem alten CSU-Motto "Näher am Menschen". Was für Bernreiter heißt: an den Landmenschen und ihren Bedürfnissen. Schließlich soll er bei der Landtagswahl im Herbst 2023 als niederbayerischer CSU-Listenführer Aiwanger klein halten.