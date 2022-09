Söders Entlastungspaket geht Opposition nicht weit genug

Bislang hatte die Staatsregierung nur mit dem Finger auf den Bund gezeigt, der bei seinen Hilfspaketen nachbessern müsse. Doch dann der Schwenk: Wie bei der Corona-Pandemie will Bayern nun auch in der Energiekrise aus eigenen Mitteln Rettungsschirme aufspannen. Es soll zum einen 500 Millionen Euro als Bürgschaft für notleidende mittelständische Betriebe geben.

Zum anderen kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, weitere 500 Millionen Euro in einen Härtefallfonds zu investieren, der "neben der Hilfe für den Mittelstand, insbesondere für Vereine, für soziale Infrastruktur, für Pflegeeinrichtungen" gedacht ist.

Grüne: Bayern reich genug für weiteren Härtefonds

Sozialeinrichtungen für Bedürftige sollen also auch profitieren. Doch das reicht noch nicht, sagen die Grünen. Ihnen fehlen die Privathaushalte: "Wir müssen in Bayern dringend einen Härtefonds Wärme auflegen mit 200 Millionen Euro", fordert Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Landtag. "Wenn ich die Familien, aber auch die Rentnerin und den Rentner entlasten will, wo die Gaskosten nicht mehr bezahlbar sind, dann muss ein reiches Bundesland zielgerichtet auch Hilfe anbieten." Das soll nach Ansicht der Grünen durch Umschichtungen im bayerischen Haushalt möglich sein.