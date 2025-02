Söders Brandmauer-"Garantie": Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Mit scharfen Attacken gegen die AfD hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder auf die "Brandmauer"-Debatten der vergangenen Tage reagiert. "Die AfD ist und bleibt der Systemgegner unserer freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie", rief Söder auf einem CSU-Parteitag in Nürnberg. Viele in der AfD seien "sittlich und moralisch nicht geeignet zur Führung eines Landes". Für die CSU gebe er die "Garantie" ab: "Nein, nein und nein! Es gibt keine Zusammenarbeit. Ja, ja und ja! Wir sind der Schutzwall, wir sind die Brandmauer."

Die Teilnehmer der Demonstrationen für Demokratie überall in Deutschland rief Söder auf, sich nicht nur von der AfD, sondern auch von "Antifa und Linksextremismus" zu distanzieren. Auch vor der Nürnberger Frankenhalle versammelten sich vor Beginn des CSU-Parteitages einige Dutzend Demonstranten zu einer Kundgebung unter dem Motto: "Klimaschutz & Demokratie auch in CSU-kunft."

Auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz versicherte als Gastredner in Nürnberg, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. "Wir würden unser Land verraten. Ich würde die Seele der CDU verraten, wenn ich auch nur den kleinen Finger reichen würde, eine solche Politik in Deutschland zu machen", rief der CDU-Vorsitzende.

Söder: Keine Begrenzung der Migration mit den Grünen

Breiten Raum in Söders Rede nahm die Wirtschaftspolitik ein. Der Wohlstand in Deutschland sei nach drei Jahren Ampel ins Wackeln geraten. "Wackelt der Wohlstand, wackelt die Demokratie." Der CSU-Chef forderte ein Sonderabschreibungsprogramm für die Wirtschaft, eine Politik für den Mittelstand und ein klares Bekenntnis zum Auto. Nötig sei eine nachhaltige Energieversorgung, für die man neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch die Atomkraft brauche.

Darüber hinaus bekräftigte Söder die Forderung nach einer Wende in der Asylpolitik. "Die Migration ist uns in den letzten Jahren einfach über den Kopf gewachsen." Wegen dieser Überforderung des Landes müsse sich etwas ändern: "zurückweisen und ausweisen." Die SPD eiere bei diesem Thema herum, die Grünen wollten etwas anderes: "Die Grünen werden kein Partner sein, wenn es um eine wirksame Begrenzung der Migration geht."

Kritik an Merkel und Kirchen

Ohne die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) namentlich zu nennen, sagte Söder mit Blick auf ihre Kritik am Vorgehen von CDU-Chef Friedrich Merz in der Asyldebatte: "Ich weiß auch nicht, ob ständig Ratschläge von gestern notwendig sind mitten im Wahlkampf."

Auch an die Kirchen richtete Söder eine Mahnung: Sie sollten sich stärker um "christliche Themen" wie den Lebensschutz kümmern und nicht vergessen, wer an ihrer Seite stehe. Sonst riskierten sie, am Ende allein dazustehen. "Wir wollen Partner der Kirchen sein", betonte Söder. "Aber macht es uns manchmal nicht so schwer." Zuvor hatten mehrere Kirchenvertreter die Migrationspolitik der Union kritisiert.

Merz verteidigt sein Vorgehen in der Asyldebatte

Merz verteidigte erneut seine Entscheidung, Anträge und einen Gesetzentwurf zur Migrationspolitik der Union im Bundestag zur Abstimmung zu stellen - auch auf die Gefahr hin, dass diese mit den Stimmen der AfD durchkommen. "Es ist unsere Meinung", betonte der CDU-Chef. "Wir bringen sie zur Abstimmung, selbst wenn da diejenigen auch zustimmen mögen, die wir für die Falschen halten. Aber sollen wir deswegen die Dinge zurückhalten?" Das komme nicht infrage. Es sei notwendiger denn je, "dass Unterschiede deutlich werden zwischen den politischen Parteien".

SPD, Grüne und Linkspartei hatten Merz vorgeworfen, mit seinem Vorgehen die Brandmauer zur AfD einzureißen. Darüber hinaus warfen sie ihm Wortbruch vor, weil er im November im Bundestag noch ausgeschlossen hatte, "Zufallsmehrheiten" mit der AfD zu riskieren.

Merz rief dazu auf, sich von dieser Kritik nicht beirren zu lassen. "Dagegen gibt es jetzt Demonstrationen, dagegen gibt es Proteste, dagegen wird mobilisiert." Doch dies entspreche nicht dem Mehrheitswillen der deutschen Bevölkerung.