Söders beiläufiger Kurswechsel: Queer-Aktionsplan für Bayern

Normalerweise wird Markus Söder (CSU) ja nachgesagt, seine Ankündigungen und Versprechen medienwirksam zu inszenieren - diesen Kurswechsel erklärt der bayerische Ministerpräsident ganz beiläufig: in lockerem Plauderton, in der vierten Folge seines Podcasts "Auf eine weiß-blaue Tasse". Nach mehr als 28 von 40 Minuten überrascht der CSU-Politiker, als er ungefragt sagt: "Es fällt mir auf in Bayern: Wir brauchen einen Queer-Aktionsplan."

Der Freistaat ist das einzige Bundesland ohne einen solchen Plan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Vertreter der queeren Community sowie Politiker von SPD, Grünen und FDP fordern ihn schon seit Jahren. Bisher ohne Erfolg.

Söder: "Lieben und lieben lassen"

Das neue Versprechen hat der Ministerpräsident als Geschenk für seinen Podcast-Gesprächspartner parat: den Wirt des Münchner Szene-Treffs Deutsche Eiche, Dietmar Holzapfel, den Söder als "einen der bedeutendsten Vorkämpfer der queeren Bewegung bei uns in Bayern" vorstellt. Der CSU-Chef räumt ein, dass es auch in seiner Partei Vorbehalte gegen Homosexuelle gegeben habe. "Ich bin froh, dass das überwunden wurde." Als Holzapfel an ein Zitat von Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber erinnert, der vor 30 Jahren die Homo-Ehe mit "Teufelsanbetung" in Verbindung brachte, spricht Söder von "Quatsch". Niemand könne sich aussuchen, wen er liebe.

Das Motto im Freistaat müsse lauten: "Lieben und lieben lassen." Zwar gebe es schon viele Angebote für queere Menschen, aber "ein bisschen verteilt". Das müsse anders gemacht werden, "strukturierter", sagt Söder. Er habe mit Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) schon darüber gesprochen.

Lesben- und Schwulenverband: "Eine Chance"

Die Ankündigung kommt so leise wie überraschend daher, dass selbst der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Bayern ein paar Tage braucht, um zu reagieren. Die Staatsregierung und Söder hätten die Umsetzung eines solchen Aktionsplans jahrelang blockiert, teilt LSVD-Vorstand Markus Apel Mitte der Woche mit. "Dass der Ministerpräsident nun endlich einlenkt und das Thema als Angriffspunkt im diesjährigen Landtagswahlkampf abräumen will, sehen wir als Chance."

Diskriminierung und Gewalt seien für viele queere Menschen in Bayern Alltag. Es fehle an flächendeckender Aufklärungsarbeit an Schulen, Maßnahmen gegen queerfeindliche Hassgewalt sowie an sicheren Unterkünften für queere Geflüchtete, beklagt Apel.

FDP: "Vollkommen unglaubwürdig"

Zwar kann Söder für sich beanspruchen, schon seit Jahren für ein modernes Gesellschaftsbild zu werben. Doch auch der queerpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Sebastian Körber, unterstellt dem Ministerpräsidenten wahltaktische Gründe: "Markus Söder ist da natürlich vollkommen unglaubwürdig, denn er macht es jetzt ausgerechnet zufällig in einem Wahljahr."

Laut Körber wäre ein Queer-Aktionsplan zum Beispiel in der Bildungspolitik wichtig. Erst vor zweieinhalb Wochen erneuerte der FDP-Politiker im Landtagsplenum die Forderung. CSU-Sozialexperte Thomas Huber sah aber keinen Handlungsbedarf: Es gebe im Freistaat viele Maßnahmen, es komme nicht darauf an, ob man sie in einen Aktionsplan gieße oder "wie die Verpackung heißt".

AfD kritisiert "links-grünen Zeitgeist"

Aus ganz anderen Gründen als die FDP kritisiert die AfD die Ankündigung des Ministerpräsidenten: Söder renne dem "links-grünen Zeitgeist unbeirrt hinterher", betont AfD-Fraktionschef Ulrich Singer. Statt die "traditionelle Familie zu fördern", für deren Kinder es zu wenig Kita-Plätze gebe, würden "woke Aktionspläne für eine kleine Minderheit geschmiedet". Die einst konservative CSU verrate ihre früheren Werte.

Ministerium: Wird "Zeit in Anspruch nehmen"

Sozialministerin Scharf betont auf BR24-Anfrage, ihr sei wichtig, "dass die LSBTIQ-Unterstützungsstruktur weiter wächst". LSBTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intersexuelle sowie queere Menschen. Mit dem Aktionsplan gehe der Freistaat "jetzt den nächsten folgerichtigen Schritt". Ziel sei die Weiterentwicklung der Strukturen "in ganz engem Austausch mit Betroffenen, Verbänden und anderen Ministerien". Dafür seien Geld und Personal notwendig.

Einen Zeithorizont nennt das Ministerium nicht. Zwar sei ein Aktionsplan bereits in Arbeit, heißt es. Er solle aber "möglichst breit gefächert sein, was Zeit in Anspruch nehmen wird".

"Queere Menschen warten schon viel zu lange"

Der Lesben- und Schwulenverband ist auf die Ministerin nicht besonders gut zu sprechen - auch, weil sie vor einigen Monaten vor einer "regelrechten Trans Mode" gewarnt hatte. LSVD-Vorstand Apel verlangt, ein Aktionsplan müsse gemeinsam mit der Community und Fachverbänden erarbeitet werden. "Das nötige Fachwissen liegt bei den queeren Engagierten, nicht bei der Politik - wie beispielsweise die wiederholten Falschaussagen der Sozialministerin Ulrike Scharf zur Selbstbestimmung von trans* Personen als Gefahr zeigen."

Der queerpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Florian Siekmann, will sich mit Söders "Wahlkampfankündigung" nicht zufriedengeben: Jetzt müsse gehandelt werden. "Eine Million queere Menschen in Bayern warten schon viel zu lange auf einen Aktionsplan."