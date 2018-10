Söders "Bavaria One" - Größenwahn oder Scherz der JU?

In den sozialen Medien kam Söders Tweet mit dem großen Logo nicht gut an. "Die Selbstüberschätzung von Ministerpräsident Markus Söder reicht schon bis zum Mond", twitterte die Zeitung taz. Von "selbstverliebtem Personenkult", "Selbstüberschätzung" und "fehlendem Anstand" war in anderen Twitter-Nachrichten die Rede.

Logo stammt von der JU

Dazu muss allerdings eines gesagt sein: Das Logo hat Söder nicht selbst entworfen, und es stammt auch nicht von der Präsentation in der Staatskanzlei. Das Foto, das Söder mit dem großen Logo zeigt, wurde bei einem Auftritt bei der Jungen Union geschossen. Die JU verwendet das Werbebild mit Söder schon seit mehreren Wochen im Wahlkampf.

Getwittert und mit dem Werbetext für "Bavaria One" versehen, hat es Söder aber dennoch selbst. Den Spott in den sozialen Medien muss er nun also wohl oder übel aushalten. Und übrigens scheinen es nicht alle wirklich so übertrieben und schrecklich zu finden. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen, hat das Bild von Markus Söder gleich mal mit seinem eigenen Konterfei ersetzt und dazu geschrieben: "Mission Zukunft – natürlich mit uns!"