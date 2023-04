Söders Atomkraftpläne und die Folgen für das Fichtelgebirge

Im Fichtelgebirge ist Markus Söders Idee zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Länderregie aufmerksam verfolgt worden. Die Region wird immer wieder als möglicher Endlager-Standort genannt – obwohl sie aus geologischer Sicht eher ungeeignet ist.

"Ich finde das gelinde gesagt unredlich, zu verlangen, in Bayern ein Atomkraftwerk laufen zu lassen und gleichzeitig ein Endlager dann nicht zuzulassen", sagt Alfred Terporten-Löhner, Vorsitzender der Wunsiedler Kreisgruppe des BUND. Terporten-Löhner ist mit dieser Ansicht nicht allein: Auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes des Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, Detlef Fischer, oder auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) sind in Bezug auf Markus Söders Idee zum Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Länderregie der gleichen Ansicht – ganz abgesehen von Tausenden spöttischen Kommentatoren in sozialen Netzwerken.

Viele Bürger im Fichtelgebirge sind derweil bei einer nicht-repräsentativen Umfrage in der Marktredwitzer Innenstadt im Zwiespalt: Überzeugte Atomkraft-Befürworter finden sich unter den Befragten nicht. Viele machen sich aber Sorgen um die Energiesicherheit und fragen sich, ob man die Kernkraftwerke nicht noch hätte laufen lassen sollen. Zumindest solange, bis andere Energieformen noch weiter ausgebaut sind. In einem Punkt herrscht allerdings Einigkeit: Ein Atommüll-Endlager hier vor der eigenen Haustür – wer will das schon.

Atommüll-Endlager: Zwei-Drittel Bayerns ist Suchgebiet

Den Menschen im Fichtelgebirge ist durchaus bewusst, dass ihre Region immer wieder genannt wird, wenn es um mögliche Endlager-Standorte geht. Und dass das umso wahrscheinlicher würde in einem Szenario, in dem Bayern innerhalb der eigenen Landesgrenzen einen endgültigen Aufbewahrungsort für seinen radioaktiven Müll finden müsste.

Dass das Fichtelgebirge immer wieder als möglicher Standort eines bundesweiten Endlagers genannt wird, hat objektiv betrachtet allerdings keinen echten Grund: Die Region ist aktuell zwar in den Teilgebieten der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) enthalten, das trifft allerdings auf etwa drei Viertel der Fläche Oberfrankens, zwei Drittel des Freistaates Bayern und allgemein auf über die Hälfte des gesamten Bundesgebietes zu.

Vulkane und Erdbeben: Endlager im Fichtelgebirge unwahrscheinlich

Unter Geologen gilt das Fichtelgebirge dabei als eher unrealistischer Kandidat: Inoffiziell rechnen die Fachleute damit, dass die Region mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unter den Teilgebieten sein wird, die die BGE dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zur weiteren Erkundung vorschlagen wird. Hauptgründe dafür sind zum einen die seismischen Aktivitäten im Egergraben, die im östlichen Fichtelgebirge regelmäßig für leichte Erdbeben sorgen, zum anderen der Vulkanismus in der Region. Untersuchungen in den vergangenen Jahren haben ergeben, dass es im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge neben über 15 Millionen Jahre alten Vulkanen auch geologisch betrachtet "junge" Vulkane aus der Steinzeit gibt.