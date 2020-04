"Atmende Strategie": Das sind Bayerns neue Corona-Beschlüsse

Formal beschlossen hat das Kabinett zudem, Eltern für die Monate April, Mai und Juni die Kosten für die Kinderbetreuung zu erstatten - sofern die Kinder nicht in die Notbetreuung gehen.

Kaum Neues bei Hotels, Gastronomie und Schulen

Hotelbetreiber und Gastronome müssen sich derweil weiter gedulden. Zwar nannten sowohl Söder als auch Aiwanger die Zeit um Pfingsten als möglichen Termin für eine Wiederöffnung. Das aber hängt laut Aiwanger immer vom Infektionsgeschehen ab. "Das konkrete Datum können wir ihnen heute noch nicht nennen", sagte er. Die Branche selbst drängt seit Wochen auf einen früheren Öffnungstermin als Pfingsten.

Mit Blick auf Schulen und Kitas betonte Söder, dass man die schwierige Situation vieler Familien nun besonders in den Blick nehmen wolle. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bekräftigte das bereits von Söder genannte Ziel, wonach jeder Schüler in Bayern bis Pfingsten mindestens einmal wieder in der Schule gewesen sein soll. Nach wie vor gebe es die Bestrebung, am 11. Mai neben den Schülern, die im nächsten Jahr den Abschluss machen, auch die vierten Klassen der Grundschulen wieder zu unterrichten.

Wann Krippen, Kitas und Horte im Freistaat wieder öffnen, bleibt derweil unklar. "Schule wird in Stufen erfolgen, Kita wird in Stufen erfolgen", sagte Söder. Zunächst warte man die entsprechende Empfehlung des Bundes und der Kultusministerkonferenz sowie die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ab. Konkret ist laut Söder allerdings geplant, feste Eltern-Kind-Gruppen für die Kinderbetreuung - also eine familienübergreifende Unterstützung - zu ermöglichen.

Söder wirbt für "atmende Strategie"

Mehrmals erklärte Söder, dass die bisher getroffenen Maßnahmen der Staatsregierung erfolgreich gewesen seien. Aktuell entwickelten sich die Corona-Zahlen in Bayern besser als im Bundesdurchschnitt. Der Schutz des Lebens stehe aber weiter an oberster Stelle. Die weitere Strategie hängt daher laut Söder allein vom weiteren Infektionsgeschehen ab. "Wenn es besser wird, kann es schneller gehen - wenn es schlechter wird, muss es langsamer gehen." Der Ministerpräsident nannte das eine "atmende Strategie".

Söder und die anderen Minister betonten, dass sich die meisten Menschen in Bayern sehr gut an die aktuellen Einschränkungen halten. Allerdings ist das "Freizeitverhalten" mancher Menschen laut dem Ministerpräsidenten durchaus eine Herausforderung. Dennoch gehe er nicht davon aus, dass Bund und Länder bei ihrer Konferenz am Donnerstag wieder eine Rücknahme von Lockerungen in der Corona-Krise beschließen.

Erstmals seit Wochen waren bei der heutigen Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung wieder Journalisten anwesend. Zuletzt waren Nachfragen wegen der Corona-Sicherheitsvorkehrungen nur per E-Mail möglich gewesen.