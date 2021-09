Söders Abschied aus "Team Vorsicht"

Lange waren "Umsicht und Vorsicht" die Grundlagen von Söders Corona-Politik. Davon war diese Woche nicht mehr die Rede. Zwei andere Begriffspaare stellt Söder jetzt in den Mittelpunkt: "Freiheit und Eigenverantwortung" und "Firewall und Sicherheitsschranke".

Söder startet "ein neues Kapitel"

Das ist bemerkenswert. Söder galt lange als Corona-Manager Nummer 1, als Frontmann im "Team Vorsicht". Und jetzt? Nun heißt es, die neue Corona-Strategie sei "ein neues Kapitel". Man könne nicht mehr "stur alte Konzepte aus der Schublade holen", sagte er nach der Kabinettssitzung in München. Konkret bedeutet das: für Geimpfte, Genesene und Getestete wird geöffnet und Kontaktbeschränkungen fallen weg. Man kann auch eine OP-Maske statt einer FFP2-Maske tragen. Und anstelle des Inzidenzwertes gilt künftig die Auslastung der Kliniken als Maßstab für Regel-Verschärfungen – auf Grundlage der neuen Krankenhausampel.

Hat Söder das "Team Vorsicht" also verlassen? Und das gerade jetzt? Schließlich sagt er selbst klipp und klar: "Wir befinden uns in einer vierten Welle".

Söder argumentiert mit Impfquote

Diese vierte Welle sei jedoch anders als die bisherigen, argumentiert der Ministerpräsident. Mittlerweile sind 60 Prozent der Bayern zweifach geimpft. "Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften und der Jüngeren." In dieser Gruppe gebe es aber die Chance auf mildere Krankheitsverläufe. Söder erwartet daher keine ähnlichen Todeszahlen wie bei den bisherigen Corona-Wellen. Die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage bestätigen dies. Söder begründet seinen Kurswechsel also mit der epidemischen Lage und der Impfquote.

Lockerungen im Bundestagswahlkampf

Ursula Münch, die Direktorin der politischen Akademie in Tutzing sieht noch einen anderen Grund. Einen parteitaktischen: "Wir wissen alle, der Unmut in der Bevölkerung wird größer, der Unmut bei dem eigenen Koalitionspartner, den Freien Wählern, wird größer. Und wir beobachten auch auf der Bundesebene eine gewisse Bewegung", sagte Münch im BR.

So gebe es etwa auf Bundesebene schon länger Widerstände dagegen nur am Inzidenzwert als alleinige Referenz für Verschärfungen festzuhalten, erklärt Münch. Und natürlich reagiere der bayerische Ministerpräsident auf den Bundestagswahlkampf, den Koalitionspartner (die Freien Wähler) und die Opposition. "Denen will man kein Futter geben im Wahlkampf."

Bei schlechten Umfragewerten dürfte das folglich umso mehr gelten. Und im aktuellen Deutschlandtrend (vom 2.9.21) liegt die Union nur noch bei 20 Prozent, hinter der SPD (25 Prozent).

Prinzip Hoffnung statt Prinzip Vorsicht

Was genau passiert, wenn die Krankenhausampel auf gelb oder rot springt, das hat die Staatsregierung noch nicht festgelegt. Man wolle sich dann erst das Drumherum anschauen und die Lage unter verschiedenen Gesichtspunkten genau bewerten, heißt es aus der Staatskanzlei. Für Politikwissenschaftlerin Ursula Münch ist die Lücke in der Verordnung aber auch dem Wahlkampf geschuldet. Man wolle offensichtlich im Wahlkampf gar nicht laut darüber reden, welche Konsequenzen eine gelbe oder rote Ampel haben wird. "Man setzt anscheinend auch auf das Prinzip Hoffnung - zumindest nach außen hin."

Hat Söder nun also vom "Team Vorsicht" ins "Team Hoffnung gewechselt"? So weit würde Politikwissenschaftlerin Münch nicht gehen – trotz aller Neuerungen und "Paradigmenwechsel". "Die Vorsicht drückt sich in der 3G-Regel aus." Die gilt für fast alle Innenräume. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kommt also zum Beispiel ins Hallenbad oder ins Kino. "Das sind ja immer noch ernst zu nehmende Beschränkungen", sagt Münch. 3G sei ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Man versuche dadurch dem Vorwurf der Ausgrenzung Ungeimpfter etwas entgegen zu setzen.

Pandemiebekämpfung als Wahlkampfthema?

Auch wenn die Pandemiebekämpfung im Wahlkampf eine Rolle spielt, klassisches Wahlkampfthema ist sie nicht. Schließlich sind diesbezüglich die Unterschiede zwischen den Parteien nicht mehr sehr groß. Einen erneuten Lockdown etwa, schließen alle aus. Und für das Lockern der Corona-Maßnahmen bekam die Staatsregierung bei der Debatte im Landtag viel Zustimmung von der Opposition.

AfD als schärfste Kritiker der Corona-Politik

Einzig die AfD kritisierte die neuen Corona-Regeln nach der Regierungserklärung Söders im Maximilianeum scharf. Katrin Ebner-Steiner, die Fraktionsvorsitzende der AfD, sprach von der 3G-Regel als verdecktem Impfzwang und kritisierte, dass der Discobesuch wegen der geplanten PCR-Testpflicht zum "unerschwinglichen Luxus" werde. Zudem schließt sich die AfD als einzige Landtagsfraktion einer Impfempfehlung nicht an. Im Wahlkampf hat die AfD damit ein Alleinstellungsmerkmal.

Trotz vieler inhaltlicher Übereinstimmungen versuchen natürlich auch Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP sich durch eine eigene Corona-Politik zu profilieren und damit bei Wählern zu punkten.

Freie Wähler drängen auf Freiheitstag

Die Freien Wähler haben in den vergangenen Monaten immer wieder auf Lockerungen gedrängt. Aktuell pocht Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger auf einen Freiheitstag noch im Oktober. Der neue Bundestag müsse bereits in seiner konstituierenden Sitzung einen Freiheitstag beschließen, ab dem dann alle Corona-Regeln wegfallen, fordert Aiwanger, der auch Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Bundestagswahl ist. Dass die pandemische Lage bis Dezember verlängert wurde, ist seines Erachtens "nicht sachgerecht".

Die jetzigen Coronazahlen rechtfertigen laut Aiwanger die pandemische Lage nicht mehr. Eigentlich müsse der Freiheitstag der 11. Oktober sein, so Aiwanger. "Weil der Bund ja sagt, ab dann zahlen wir die Tests nicht mehr." Für Aiwanger ist klar: "Wenn Corona so gefährlich ist, dass ich die pandemische Lage brauche, dann muss ich auch die Tests bezahlen. Wenn ich aber die Tests nicht mehr bezahle, dann muss ich auch die pandemische Lage aufheben." Bundesweite mediale Aufmerksamkeit hatten die Freien Wähler allerdings nur kurzzeitig, und zwar wegen Aiwangers umstrittenen, impfskeptischen Äußerungen. Geschadet hat das den Freien Wählern anscheinend nicht. In Umfragewerten liegen sie weiterhin bei 3 bis 4 Prozent.

FDP kann Corona-Politik für sich nutzen

Noch vor den Freien Wählern hatte die FDP einen Freiheitstag gefordert. Der FDP geht die neue Verordnung in Bayern nicht weit genug. Sie setzen auf Eigenverantwortung der Bürger. "Die FDP hat sich unter anderem als Wahrerin der Grundrechte bisschen mehr wieder einen Namen gemacht", sagt Ursula Münch von der politischen Akademie in Tutzing. Die Liberalen haben nach Ansicht Münchs dank Corona einen Teil ihres Bürgerrechtsimages wiedergewonnen. Das habe sie wieder bekannter gemacht. Und das zeige sich auch in den Umfragewerten, so Münch. Denn die FDP hat in Umfragen zuletzt zugelegt.

Corona-Politik bei Grünen und SPD: viele Schnittmengen mit der Union

Die Grünen sind Oppositionsführer im Landtag und größtenteils einverstanden mit Söders Coronapolitik. "Weil Söder bei der Pandemiebekämpfung so stark wissenschaftsbasiert agiert hat und auch die Grünen nicht nur bei Corona, sondern auch beim Klima stark wissenschaftsbasiert sind, hatte man da viele Überschneidungen", sagt Politologin Münch. Das ließ den Grünen in den vergangenen Monaten wenig Möglichkeit zur Profilierung. Auch die neuen bayerischen Corona-Regeln finden bei den Grünen Zustimmung. Nur in einigen wenigen Punkten kritisieren sie die Staatsregierung. Die Grünen fordern etwa PCR-Tests für alle Schüler und Lehrer, auch an den weiterführenden Schulen.

Ähnlich wie den Grünen geht es der SPD im bayerischen Landtag. Da die SPD Teil der Bundesregierung ist, blieb den Sozialdemokraten in Bayern in vielen Corona-Fragen wenig Spielraum für Kritik. Auch sie haben daher wie die Grünen in Bayern höchstens durch kleinere Forderungen auf sich aufmerksam gemacht – etwa wenn es um die personelle Ausstattung der Gesundheitsämter geht.

