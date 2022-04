Söders abgesagte Golf-Reise: "Der Zweck war mir nicht klar"

Es sollte die erste große Auslandsreise des bayerischen Ministerpräsidenten seit der Corona-Pandemie werden: Markus Söder (CSU) wollte von Sonntag bis Mittwoch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien Partner für eine "eigene Wasserstoff-Infrastruktur" für Bayern suchen. "Türöffner" für den Süden Deutschlands wolle er sein, sagte Söder vorab. Zugleich gehe es ihm um Alternativen zum russischen Gas.

Am Samstag, einen Tag vor dem geplanten Abflug, hieß es dann: Kommando zurück. Nach eigenen Angaben wurde Söder positiv auf Corona getestet. Trip abgesagt, Isolation in Nürnberg statt Wasserstoff-Werbung am Golf. Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, schmerzt die Absage der Reise nicht - er wirft Söder in Sachen Wasserstoff einen "Etikettenschwindel" vor.

BR24: Eine "Wasserstoff-Reise" in den Golf – grundsätzlich ein guter Plan von Markus Söder?

Stümpfig: Es ist gut, dass die Reise ausfällt. Denn ich sehe viele Fragezeichen! Warum Saudi-Arabien und die Emirate? Das sind Autokratien. Wasserstoff gäbe es auch in vielen anderen, demokratischen Ländern. Schottland oder Island etwa. Ich vermute, Söder geht es nicht um grünen, sondern um grauen Wasserstoff, der aus fossilen Energien hergestellt wird. Das ist keine Lösung.

Also nur das Etikett "Wasserstoff", ohne Effekt auf den Klimaschutz?

Mag ja sein, dass Saudi-Arabien die Wasserstoffproduktion ankurbelt. Aber das wäre dann kein grüner Wasserstoff! Sondern aus Erdgas. Das wäre Etikettenschwindel. Dann kann man gleich fossile Energien als solche nutzen.

Söder wäre es bei der Reise auch um Versorgungssicherheit gegangen, um Unabhängigkeit von russischem Gas.

Ja, dafür muss man tatsächlich kurzfristige Alternativen suchen. Das hat aber mit Wasserstoff nix zu tun. Bei Wasserstoff geht's um mittelfristige Fragen: Wie sollte der überhaupt zu uns kommen? Brauchen wir eine Pipeline aus Triest nach Bayern? Und wenn es um solche längeren Zeiträume geht, sollten wir besser die hiesigen Energiepotenziale nutzen. Die Windkraft liegt direkt vor der Haustür. Man muss nicht tausende Kilometer weit weg gehen. Der Zweck dieser Reise war und ist mir nicht klar.

Stümpfig: "Schuster, bleib bei deinen Leisten!"

Söder sagt, er wolle Bayerns Energieversorgung sichern.

Er ist bayerischer Ministerpräsident und nicht Bundeswirtschaftsminister. Schuster, bleib bei deinen Leisten!

Es gibt aber die Sorge, Bayern werde benachteiligt, wenn Energie nur noch über Norddeutschland kommt.

Die Sorge ist berechtigt. Und das liegt daran, dass Bayern bei den erneuerbaren Energien riesige Defizite hat. Die müssen wir beheben, die Erneuerbaren schnell ausbauen. Nur dadurch wird man die Strompreise drücken und die Industrie in Bayern halten.

Sie sind doch nur neidisch, dass Sie nicht Teil der Delegation gewesen wären!

Überhaupt nicht! Wir können in anderen Ländern auf Einkaufstour gehen, nicht in Saudi-Arabien. Nein, danke!

"Söder bremst erneuerbare Energien in Bayern aus"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Ihr grüner Parteifreund, war in Katar. Ist das besser?

Der Unterschied ist: Habeck handelt aus einer Notsituation heraus und hat eine Strategie. Um unabhängig zu werden von Russland, brauchen wir natürlich schnell Alternativen. Aber zugleich hat Habeck letzte Woche das Osterpaket vorgestellt, das den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt. Bei Söder ist es anders, er sucht mittelfristige Lösungen in zweifelhaften Staaten. Er hat keine Strategie und bremst die erneuerbaren Energien in Bayern weiter aus.