"#söderisst" wieder: Ministerpräsident auf dem Weg der Besserung

Immer wieder #söderisst

Der bayerische Ministerpräsident verbreitet auf seinen Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #söderisst regelmäßig Fotos von seinem Essen – vorzugsweise von Fleischgerichten: von einer Roulade in der Staatskanzlei-Kantine, über Schäufele in Franken bis hin zum Burger im Fastfood-Restaurant. Auch von seinen Auslandsreisen postete Söder immer wieder Essens-Fotos: eine Bratwurst in Prag und in Warschau, einen Grillteller in Ägypten. Aus China teilte Söder vergangenes Jahr mit, dass er manches auch nicht esse: Hasenköpfe, Entenzunge, Hühnerfüße.

Im vergangenen Jahr lud der CSU-Chef Instagram-Follower zum Döner-Essen ein - das T-Shirt und der Hoodie "Söder Kebab" sind im CSU-Fanshop erhältlich. Dort können Fans des Ministerpräsidenten auch das kleine "Kochbuch #söderisst" bestellen: mit "25 exklusiven Genuss-Rezepten vom bayerischen 2-Sterne-Koch Alexander Herrmann angelehnt an die besten Instagram-Posts des Ministerpräsidenten". Kritiker verspotten Söder als "politischen Foodblogger". Söder selbst betont, dass er so seine Reichweite in den sozialen Medien auch für politische Inhalte steigere.

CSU-Generalsekretär: "Auf dem Weg der Besserung"

Im RTL-Interview - in dem es eigentlich um den schwarz-roten Koalitionsvertrag im Bund geht - wird auch CSU-Generalsekretär Martin Huber nach dem Gesundheitszustand des Parteichefs und Ministerpräsidenten gefragt. "Er ist schon wieder auf dem Weg Besserung", berichtet Huber. "Und auch wenn er das Programm nicht ganz absolvieren konnte, hat er wichtige Schwerpunkte gesetzt - gerade auch für die wichtigen Bereiche Forschung, Raumfahrt und natürlich Industrie."

Obwohl Söder nur Vertreter eines Bundeslands ist, war er in Neu-Delhi von mehreren hochrangigen indischen Regierungsvertretern empfangen worden – allen voran Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Gespräche gab es zudem mit Wissenschaftsminister Jitendra Singh und IT-Minister Ashwini Vaishnaw. Neben der bayerisch-indischen Zusammenarbeit ging es um die geplante indisch-europäische Freihandelszone und die Frage verstärkter Rüstungsexporte aus Deutschland nach Indien.

Staatskanzleichef Herrmann übernimmt

Für den Rest des Reiseprogramms steht Florian Herrmann (CSU) an der Spitze der bayerischen Delegation und führt die politischen Gespräche. Im Mittelpunkt steht die Vertiefung der Zusammenarbeit Bayerns mit der Partnerprovinz Karnataka. Herrmann traf mit den Ministern für IT und für Industrie zusammen. Zuvor hatte er in Bangalore ein Sozialprojekt der Salesianer Don Boscos besucht. In der Nacht zum Mittwoch steht der Rückflug an.

Der Bundesstaat Karnataka ist seit neun Jahren Partnerregion des Freistaats. Das Handelsvolumen der bayerischen Wirtschaft mit Indien liegt bei 4,4 Milliarden Euro. Bayern exportiert nach Indien unter anderem Maschinen, Autos, Metall und chemische Erzeugnisse. Umgekehrt importiert der Freistaat aus Indien vorrangig Bekleidung und Elektrotechnik.