Söder zur Frauenquote: "Es hätte mehr gehen können"

Nach dem Widerstand der Delegierten auf dem gestrigen CSU-Parteitag zu einer verpflichtenden Ausweitung der Frauenquote auf Kreisebene hat CSU-Chef Söder im Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen selbstkritische Töne angeschlagen: "Vielleicht hätte man das im Vorfeld noch ein bisschen besser und länger und ausführlicher bereden müssen." Dennoch sei das Ergebnis der Abstimmung für ihn ein Erfolg:

"Es hätte mehr gehen können, aber dass überhaupt etwas gegangen ist, war am Ende schon ein Schritt voraus. Es bleibt ein weiter Weg." Markus Söder, CSU-Chef

Kann-Quote für Söder nur Etappenziel

Söder verwies auf die Erfolge der bestehenden Frauenquote von 40 Prozent in den oberen Führungsebenen der Partei: "Es hätten nie im Parteivorstand, es hätten nie auf Bezirksebene so viele Frauen die Möglichkeit in Verantwortung zu kommen, ohne diese Bestimmung".

Für Söder wäre "mehr Geschwindigkeit" in Sachen Frauenquote nun auch auf Kreisebene besser gewesen. Den Beschluss, die Quote nicht als Muss-, sondern als Soll-Bestimmung einzuführen, sieht er aber nicht als Schluss der Diskussion, sondern als ein Etappenziel. Er wolle keinen kurzfristigen, sondern einen langfristigen Erfolg. Der CSU-Chef appellierte an seine Partei: Wenn man eine Partei wie die CSU stärker positionieren wolle, müsse man gesellschaftliche Entwicklungen annehmen und nicht im Gestern verharren.

Einige Politiker "überrumpelt" vom Vorstoß der CSU-Spitze

Auch die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch meinte in ihrer Analyse, dass sich einige CSU-Politiker „ein bisschen überrumpelt“ fühlten. Zwar sei ein Teil der Partei stolz auf die Debatte um die Frauenquote. Den anderen ginge es aber auch um das Verfahren.

"Wie das zustande gekommen ist. Und das war dann im Grunde genommen so ein Vorwurf: Wir fühlen uns nicht ausreichend berücksichtigt." Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin

Münch ist seit diesem Sonntag Stammgast in der Sendung und wird nun regelmäßig in der Runde mit Moderator Hans Werner Kilz die Themen der Woche diskutieren. Wie immer wurde im Brunnerwirt aber auch viel gelacht - ganz nach dem Motto "Bayerisch - Bissig - Bunt". Vor allem Kabarettist Django Asül sorgte für gute Stimmung. Er meinte, die Ängste um die Frauenquote seien innerhalb der CSU schnell verstanden worden.

Denn man mag es nicht fassen, aber es gibt ja auch schlichte Gemüter in der CSU. (…) Die sagen, Moment mal: Wir haben bei der letzten Landtagswahl 37 Prozent geholt. Und jetzt sollen aber schon 40 Prozent Frauen werden. Also nach klassischem Dreisatz, jetzt haut es alle Männer raus.“ Django Asül, Kabarettist

Söder sieht seinen Platz in Bayern

Angesprochen auf die Frage nach möglichen Kanzlerkandidaturen in der Union, antwortete der bayerische Ministerpräsident, sein "Traumjob" sei in Bayern. Hier gebe es bis zu den nächsten Landtagswahlen 2023 noch genug zu verändern. Die Rede von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CSU-Parteitag sei "sehr stark" gewesen und Spekulationen um die Kanzlerfrage noch zu früh.

"Ich gebe zu, ich will schon mitentscheiden für die CSU und für die Bayern. Dass wir ein starkes Wort mitreden, auf Augenhöhe. Aber für mich ist Bayern meine Heimat." Ministerpräsident Markus Söder

Hier gehe es ihm weiterhin um Dialog, vor allem auch mit der jüngeren Generation. Zur Umweltpolitik sagte der Ministerpräsident, das Thema sei eng mit dem Natur- und Heimatempfinden verbunden. Umweltpolitik sei "nicht irgend so ein Krims-Krams-Zeug", sondern "Kern der DNA der Bayern". Wichtig bei allen Maßnahmen für mehr Klimaschutz sei aber, dass man die Wirtschaft am Leben erhalte.