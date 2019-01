Söder zum Tempolimit: "Verbotsdiskussion aus grüner Mottenkiste"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen unterstrichen. In einem Interview mit der Sonntagszeitung "Bild am Sonntag" sagte er wörtlich: "Das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt. Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?"

Scheuer: Tempolimit bringt kaum Einsparungen beim CO2-Ausstoß

Ein Tempolimit auf Autobahnen würde demnach laut Scheuer den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken.

Mit Blick auf den Sicherheitsaspekt sagte der Minister: "Deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen weltweit." Bereits 30 Prozent der Autobahn-Kilometer, nämlich 7.640, hätten ein Tempolimit, 18.150 Kilometer keines. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung: "Das System der Richtgeschwindigkeit funktioniert und hat sich bewährt."

Söder strikt gegen generelles Tempolimit

Auch der neue CSU-Vorsitzende und Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich strikt gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen gestellt. "Das Tempolimit ist eine typisch ideologische Verbotsdiskussion aus der grünen Mottenkiste", sagte Söder dem "Münchner Merkur" (Montagsausgabe). Er bezweifelte ebenfalls den Nutzen eines Limits für den Klimaschutz. "Es bringt ökologisch wenig. Wir brauchen neue Technik und keine alten Verbote."

Zuletzt waren Überlegungen aus einer Klima-Arbeitsgruppe der Bundesregierung bekannt geworden, zu denen ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen zählt. Scheuer sagte daraufhin, derartige Vorschläge seien "gegen jeden Menschenverstand".

Grüne contra Scheuer

Scheuer wird für seine rigide Haltung vor allem von den Grünen kritisiert: Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte kürzlich, Scheuer könne die Debatte nicht einfach wegwischen. Es gebe viele gute Gründe für ein Limit - weniger Tote, Unfälle und Staus. "Ein großer Teil der Staus erfolgt durch Abbremsen, weil Fahrzeuge auf den Autobahnen so unterschiedliche Geschwindigkeiten haben." Eingespart würden Sprit und klimaschädliches Kohlendioxid (CO2).