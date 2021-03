BR24Live - Söder zu Oster-Kehrtwende: "Es tut auch mir leid"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach dem überraschenden Aus für den geplanten verschärften Oster-Lockdown hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. Er habe Respekt für das Verhalten der Kanzlerin, die am Vormittag die Pläne gestoppt hatte, Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen zu erklären, sagte Söder unmittelbar vor seiner Regierungserklärung vor Journalisten.

Die Entscheidung beim Corona-Gipfel in der Nacht zum Dienstag hätten aber auch alle Ministerpräsidenten getroffen. Daher sei es notwendig, "dass sich alle dafür entschuldigen und das bedauern" - für das Hin und Her und für die entstandene Verunsicherung. Der CSU-Politiker betonte: "Es tut uns leid. Es tut auch mir leid."

Söder: Entscheidungsfindung reformieren

Söder verweis darauf, dass es bei allen anderen Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen aber bleibe. De facto ändert sich laut Söder für Bayern lediglich eines: "Gründonnerstag und Karsamstag sind keine Feiertage." So könnten die Sitzungen beispielsweise öffentlich sein.

Zugleich forderte Söder, das Verfahren der Entscheidungsfindung müsse grundlegend überdacht werden. "Die Verfahren müssen reformiert werden." So könnten die Sitzungen beispielsweise öffentlich sein. Auf jeden Fall sollten sie aber morgens beginnen und rechtzeitig beendet werden. Der Ministerpräsident mahnte auch eine bessere Vorbereitung an. Am Montag hatten die Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin vom Nachmittag bis tief in die Nacht getagt.

Söder: Nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt

Auch in seiner Regierungserklärung äußerte Söder sein Bedauern. In der Nacht zum Dienstag sei eine Osterruhe möglich erschienen, es habe sich aber gezeigt, dass es sich rechtlich nicht umsetzen lasse. "Wir haben einen Fehler anscheinend gemacht. Wir haben das aber im besten Wissen und Gewissen getan, weil wir was erreichen wollten." Er bedauere sehr, dass dadurch ein Vertrauensschaden entstanden sei. Es sei aber besser, etwas frühzeitig zu korrigieren, als "weiterzuwurschteln".

"Der Fahrplan steht"

Unabhängig von diesem Rückzieher steht laut Söder Bayerns weiterer Fahrplan im Anti-Corona-Kampf. Bis zum Ende der Osterferien bleibe die Vorsicht der Maßstab: Öffnungen würden bis dahin ausgesetzt, die "Notbremse" in Hotspots greife. Diese "Notbremse" sei im Freistaat ein "scharfes Schwert" und kein zahnloser Tiger.

Diese Vorsicht verbinde Bayern mit Motivation. Ab 12. April könne es weitere Öffnungsschritte geben.