Söder: Keine Hotspot-Regel für ganz Bayern

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung verzichtet darauf, für im Landtag die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" für den Freistaat feststellen zu lassen. Die Rechtsgrundlage des Bundes sei schlampig gemacht, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. "Wir werden in Bayern ein solch schlampiges Gesetz nicht anwenden, wir werden auch keine Hotspot-Regelung für ganz Bayern machen - jedenfalls auf absehbare zeit nicht."

Somit dürften wesentliche Corona-Beschränkungen am Wochenende bayernweit auslaufen: die 2G- und 3G-Regelungen sowie die Maskenpflicht in vielen Innenräumen - zum Beispiel in Supermärkten und Freizeiteinrichtungen. "Der Bund schafft die Maskenpflicht ab", sagte Söder. Am Dienstag befasst sich das bayerische Kabinett mit dem weiteren Vorgehen.

Söder fordert neue Quarantäne-Regeln

Die aktuelle Personalnot im Gesundheitswesen führt Söder in erster Linie darauf zurück, dass viele Beschäftigte in Isolation oder Quarantäne sind: Das Hauptproblem in den Krankenhäusern seien gegenwärtig die Quarantäne-Regeln für die Mitarbeiter, sagte er. Deswegen müsse der Bund die Quarantäne-Regeln anpassen - "insbesondere für die, die symptomlos sind und deswegen weniger ansteckend sind".

2G- und 3G-Regeln sowie Maskenpflicht nur noch in Hotspots

Das geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht nur noch einen "Basisschutz" vor: Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken sowie im Nah- und Fernverkehr. Zudem können die Länder eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen angeordnet werden. Eine Übergangsregelung, die den Ländern strengere Maßnahmen ermöglichte, läuft am 2. April aus.

Anschließend sind beispielsweise 2G- und 3G-Regeln sowie eine Maskenpflicht beim Einkaufen, in Freizeiteinrichtungen oder in Schulen nur noch in "Hotspots" möglich - in konkreten Regionen, für die das Landesparlament die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Voraussetzung dafür ist entweder die Ausbreitung einer deutlich gefährlicheren Virusvariante oder eine drohende Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Region.

Lauterbach lehnt Holetschek-Forderung ab

Wie Söder hatte auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die Hotspot-Regelung in den vergangenen Tagen mehrfach als zu schwammig kritisiert. Deswegen forderte er eine Verlängerung der aktuellen Übergangsregelung um mindestens vier Wochen. Diese ermöglicht den Landesregierungen strengere Corona-Regeln auch ohne Landtagsbeschluss.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lehnte diese Forderung bei "Bild" aber ab: "Ob er das vorschlägt oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Es geht rechtlich nicht." Er rief die Länder aber in den vergangenen Tagen mehrfach auf, von der Hotspot-Regel gebrauch zu machen. Über Details will er heute mit den Gesundheitsministern der Länder diskutierten. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern stellte bereits für alle Landkreise und kreisfreien Städte die Gefahrenlage fest.

Freie Wähler gegen längere Maskenpflicht

Die Freien Wähler (FW) als Koalitionspartner der CSU pochten zuletzt auf ein Ende vieler Corona-Beschränkungen am Wochenende. Die FW-Gesundheitsexpertin im Landtag, Susann Enders, sagte dem BR: "Ich bin komplett dagegen, in der aktuellen Infektionslage ganz Bayern zum Hotspot zu erklären. Es wäre absolut unverhältnismäßig." Omikron zeige sehr viele, aber kaum noch schwerste Fälle. Daher sei auch die 2G- oder 3G-Regelung nicht mehr notwendig. Sie sei sich sicher, dass viele Menschen die Maske zum Beispiel beim Wochenend-Einkauf im Supermarkt "freiwillig auch weiterhin tragen werden".

Ähnlich äußerte sich Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Ich halte es nicht für sinnvoll, ganz Bayern zum Corona-Hotspot zu erklären", sagte Aiwanger der "Passauer Neuen Presse" (PNP). Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt: "Weil wir weder eine besonders gefährliche Virusvariante haben, noch das Gesundheitswesen flächendeckend vor der Überlastung steht." Es gebe zwar "viele Ausfälle beim Pflegepersonal, aber nicht besonders viele Patienten, die wegen Corona auf Intensiv sind".

"Zu wenig Krankenhäuser und zu wenig Pflegekräfte"

Dass das Gesundheitssystem in einigen Regionen durch Corona wieder an seine Grenzen stößt liegt nach Einschätzung von FW-Gesundheitsexpertin Enders keineswegs an einem Mangel an Schutzmaßnahmen. Vielmehr gebe es zu wenig Krankenhäuser und zu wenig Pflegekräfte, sagte sie dem BR.

Aiwanger bezeichnete es als einen Skandal, "dass nach zwei Jahren Corona noch immer keine wirkungsvollen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Belastungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhöhen". Die Begründung für den ersten Corona-Lockdown vor zwei Jahren sei gewesen, dass man einige Wochen oder Monate Zeit gewinnen müsse, um die Intensivkapazitäten zu stärken. "Nach zwei Jahren sind wir leider keinen Schritt weiter", kritisierte der Freie-Wähler-Chef. "Und die aktuelle Begründung für eine gewünschte Verlängerung der Maßnahmen über den 2. April hinaus ist wieder, dass das Gesundheitswesen vor der Überlastung steht."

Notwendig sei "eine Generalsanierung des maroden Gesundheitswesens, nicht ein jahrelanger Dauer-Lockdown der Gesellschaft, weil einige hundert zusätzliche Patienten das System zum Einsturz bringen", betonte Aiwanger in der "PNP". Er sprach sich daher für mehr Personalreserve und einen deutlich höheren Puffer an leeren Intensiv- und Normalbetten aus.

FDP-Fraktion droht mit Klage

Auch der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen sieht keine Grundlage für die Anwendung der Hotspot-Regel auf den Freistaat. Diese im Gesetz festgeschriebenen Bedingungen seien bezogen auf Bayern nicht erfüllt, denn hohe Infektionszahlen allein reichten als Begründung nicht aus. Er kündigte daher an: "Sollte der Landtag dennoch entscheiden, Bayern zum Hotspot zu erklären, werden wir dagegen klagen."