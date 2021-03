Söder zu Astrazeneca: "Toll ist die ganze Entwicklung nicht"

Nach dem vorläufigen Aussetzen der Astrazeneca-Impfungen für unter 60-Jährige hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im BR Fernsehen besorgt geäußert. Es sei auf jeden Fall so, dass ein solcher Impfstoff eine hohe Chance und einen hohen Schutz bieten könne. Man müsse die Empfehlungen der STIKO ernst nehmen, dennoch müsse genau überlegt werden, wie der Impfstoff eingesetzt werden könne.

"Wenn es wissenschaftliche Empfehlungen gibt, die sagen, für bestimmte Altersgruppen kann etwas nach den neuesten Erfahrungen nicht verimpft werden, dann gilt das natürlich zu beachten. Da darf es kein Risiko geben." Besonders toll sei die ganze Entwicklung allerdings nicht, fügte Söder hinzu. Es sei wichtig, dass der Astrazeneca-Impfstoff über die Hausärzte verimpft werde. "Denn die haben die beste Einschätzung beim Patienten, ob es gefährlich sein könnte oder nicht."

Söder für mehr Flexibilität beim Impfen

Söder hat sich in dem Interview insgesamt für mehr Flexibilität beim Impfen ausgesprochen. Das ganze System einer sehr starren Priorisierung und Empfehlung müsse flexibler gestaltet werden, sagte Söder am Abend in der Rundschau. "Wir machen das schon an den Hotspots in Ostbayern mit den zusätzlichen Impfdosen, dass nicht nur die Älteren geimpft werden - die natürlich nach wie vor prioritär. Aber es braucht auch mehr Flexibilität: Hausärzten kann man vertrauen. Sie wissen, wer besonders schützenswert ist."

Söder sagte zudem, man müsse so schnell wie möglich mit Pilotprojekten in der Arbeitswelt anfangen. Denn dort seien die Ansteckungen mit am höchsten. "Wenn wir auch in Betrieben impfen, dann kann ich nicht nur eine Altersgruppe nehmen, sondern muss den ganzen Betrieb nehmen. Wir plädieren für ein hohes Maß an Flexibilität und für viel Vertrauen in die Ärzte. Denn die Ärzte haben das beste Gespür dafür, wer es besonders braucht."