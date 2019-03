Vor der anstehenden Europawahl am 26. Mai hat CSU-Chef Markus Söder zu einer hohen Wahlbeteiligung aufgerufen. Es gehe darum, dass Europa den Fuß in der Weltpolitik behält und die Friedensperspektive in Europa gesichert wird.

Söder warnt vor AfD-Forderung nach Austritt aus EU

Söder warnte insbesondere vor der AfD-Forderung eines Austritts Deutschlands aus der EU. Der Fall Großbritannien zeige, dass dessen Demokratie "nicht nur peinlich, sondern völlig handlungsunfähig" sei. Das dürfe man für Deutschland nicht wollen, sagte Söder beim "Politischen Frühschoppen" in Nürnberg.