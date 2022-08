Söder will sich für Bahn-Elektrifizierung im Allgäu einsetzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich für eine Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu einsetzen. Bei der Eröffnung der Allgäuer Festwoche in Kempten sagte Söder dem BR: "Wir machen jetzt noch mal Druck." Er wolle die Elektrifizierung der Bahnstrecken bei der Bahn und dem Bund einfordern.

Söder: Bisherige Maßnahmen reichen nicht

"Das ist aber eine sehr zähe Geschichte. Das erleben wir bei der Stammstrecke in München, wie schwer das ist." Es habe sich in den letzten Jahren schon viel getan im Allgäu, auch bei der Elektrifizierung. "Aber das reicht halt einfach nicht. Deshalb muss mehr passieren", sagte Söder "Und ich habe den neuen Verkehrsminister jetzt auch gebeten, Vorschläge zu machen, wie wir jetzt damit umgehen."

Zuvor hatte der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle in seiner Eröffnungsrede bei der Allgäuer Festwoche eine Lösung für das "Dauerproblem" eingefordert. Er sei es leid, dass die Region ständig das Etikett "Dieselloch-Allgäu" umgehängt bekomme, sagte Kiechle. "Ich will keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, wer da was versäumt hat. Ich will einfach nur, dass man sich professionell und gemeinsam endlich dieser Aufgabe stellt", so der Kemptener Oberbürgermeister.

Auch Ausbau der Bundesstraße B12 soll vorangetrieben werden

Nach wie vor sind weite Teile des Bahnnetzes im Allgäu noch nicht elektrifiziert - darunter auch die Strecken von Buchloe über Kaufbeuren und Kempten nach Oberstdorf und Lindau. Die Bahn ist auf den Strecken immer noch mit Dieselloks und –Triebwagen unterwegs. Seit vielen Jahren fordern Vertreter der Region deshalb eine Elektrifizierung.

Im südlichen Schwaben soll sich aber auch im Straßenverkehr was tun. Trotz der Proteste gegen den geplanten vierspurigen Ausbau der B12 im Allgäu hält der CSU-Vorsitzende an dem Vorhaben fest. "Die Mehrzahl der Bürger und auch der ganzen Entscheidungsträger – der Gemeinderäte, der Stadträte, der Kreisräte – sind eindeutig dafür", sagte Söder im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Gegner kritisieren Pläne als "überdimensioniert"

"Ohne die B12 wird die Verkehrsanbindung nicht besser." Man könne den Verkehr einfach nicht wegorganisieren, sondern müsse ihn geschickt leiten. Von der von den Projektgegnern geforderten Anpassung der beschlossenen Planung hält Söder nichts: "Nachdem da jetzt eine Planfeststellung erfolgt ist – das wieder alles zu ändern, würde bedeuten, auf die nächsten zehn oder 20 Jahre nichts zu haben. Und nichts zu haben, ist keine echte Lösung", betonte der Ministerpräsident.

Anlässlich Söders Besuch bei der Allgäuer Festwoche hatten zahlreiche Gegner des B12-Ausbaus vor dem Veranstaltungsgelände lautstark gegen das Projekt demonstriert. Sie kritisieren das Konzept als "überdimensionierte Allgäu-Autobahn" und fordern, dass die Planung noch einmal überarbeitet wird. Zum Teil halten sie den Ausbau der Bundesstraße auch schlichtweg für überflüssig. Der Bund Naturschutz hatte schon vor Wochen angekündigt, gegen das Projekt Klage einzureichen.