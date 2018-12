Söder will nicht Kanzlerkandidat werden

Der bayerische Ministerpräsident will demnächst CSU-Vorsitzender werden, aber Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur hat er nicht, so hat er es im Interview der Funke-Mediengruppe gesagt.

Söder ist designierter CSU-Vorsitzender

Am Montag hatte der CSU-Vorstand Söder für das Amt des CSU-Vorsitzenden nominiert. Er stelle sich dieser Aufgabe mit Demut und Leidenschaft, so Söder nach der Vorstandssitzung. Dass die Delegierten ihn bei einem Sonderparteitag im Januar wählen werden, gilt als sicher. Söder dürfte also Nachfolger des bisherigen Parteichefs Horst Seehofer werden - den er schon als Ministerpräsident beerbt hat.

Söder: CSU-Vorsitz nicht geplant

Er habe nicht geplant, CSU-Vorsitzender zu werden, sagte Söder im Interview mit der Funke-Mediengruppe. Er habe sich in den Dienst der Partei gestellt, nachdem Horst Seehofer seinen Rückzug angekündigt hat und andere mögliche Kandidaten erklärt hätten, dass sie nicht zur Verfügung stünden. Seehofer und Söder gelten als ewige Rivalen. Seehofer hat seinen Posten als CSU-Chef erst nach Druck der Basis frei gemacht, auch sein Rücktritt als Ministerpräsident gilt als erzwungen.

CSU und CDU: Gemeinsam die Zukunft planen

Söder plant jetzt eine Erneuerung der CSU. Er wolle die Partei jünger und weiblicher machen, die Lufthoheit über die Stammtische zurückgewinnen und gleichzeitig auch intellektuelle Debatten stärker prägen, so der designierte CSU-Chef. Außerdem will Söder die Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CDU verbessern – da hatte es ja in der letzten Zeit gekriselt. Im Interview mit der Funke-Mediengruppe sagte Söder, er habe zur neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer einen guten Draht, es werde ein gutes Miteinander werden. Die neue CDU-Chefin soll beim Sonderparteitag im Januar ein Grußwort sprechen. Söders Wunsch: Gemeinsam die Zukunft planen, anstatt über Tagespolitik streiten.