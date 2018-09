Söder will Nahverkehr straffen und bringt das Thema ins Kabinett

An kritischen Worten zur Verkehrspolitik des Freistaats fehlt es nicht: Zu zersplittert und wenig zielorientiert sei die Förderung für den öffentlichen Nahverkehr, hatte zuletzt etwa der Bayerische Oberste Rechnungshof befunden.

Söder will Jahresticket für einen Euro pro Tag - Opposition spricht von Wahlkampfmanöver

Ministerpräsident Söder hält mit einem großen Versprechen dagegen: Ein Jahresticket für einen Euro pro Tag soll es einmal in allen bayerischen Verkehrsverbünden geben, hat er kürzlich angekündigt, wenn auch nicht vor 2020. Für die Opposition ein reines Wahlkampfmanöver – und die bayerischen Verkehrsunternehmen fragten vor allem, woher das viele Geld dafür denn kommen soll.

Weitere Elektrifizierung des Bahnverkehrs notwendig

Wir sind in Verhandlungen mit dem Bund, hieß es aus der Staatsregierung – und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt heute auch in den bayerischen Ministerrat. Geld vom Bund bräuchte es auch für die Elektrifizierung weiterer Schienenwege in Bayern – wo noch auf der Hälfte der Strecken Dieselloks fahren. Was auch die Staatsregierung für verbesserungswürdig hält.