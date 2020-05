vor etwa einer Stunde

Söder will mehr Geld für Gesundheitssystem ausgeben

Als eine Folge der Corona-Krise stellt Bayerns Ministerpräsident Söder mehr Geld für das Gesundheitssystem in Aussicht. Das kündigte er bei einem Besuch in der München Klinik Schwabing an. Wie das aussehen soll, dafür hat er auch schon Ideen.