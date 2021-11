Söder will mehr 2G in Bayern und 2G plus für Clubs

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Angesichts der zunehmend "schwierigen" Corona-Lage in Bayern plant der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Freistaat. Nach einem Treffen mit Vertretern der bayerischen Kliniken kündigte Söder eine Ausweitung der 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) auf weitere Bereiche an. Er werde dem Koalitionspartner vorschlagen, 2G überall dort einzuführen, wo es möglich sei. Darüber hinaus solle auch bei 2G wieder Maskenpflicht bis zum Platz gelten.

2G plus für Clubs und Discos

Erstmals soll es in Bayern laut Söder auch 2G-plus-Regelungen geben - zum Beispiel in Discos und Clubs, denn dort könne man sich "quasi überhaupt nicht ausweichen", erläuterte Söder. "2G Plus heißt, dass ein Schnelltest gemacht wird, bevor man in das Vergnügen startet." Zugang zu Discos und Clubs sollen also nur noch negativ getestete Geimpfte und Genese erhalten.

Söder fordert mehr Instrumente für die Länder

Beim Bund-Länder-Gipfel nächste Woche will Söder dafür Werben, den Ländern neben 2G-Regelungen noch weitere Beschränkungen zu ermöglichen. Es müsse über Kontaktbeschränkungen gesprochen werden, zudem sie bisher "überhaupt kein Veranstaltungsmanagement" vorgesehen. Nötig sei auch ein Konsens über Auffrischungsimpfungen sowie die gesetzliche Grundlage für eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Zudem forderte Söder "eine Art Notfallklausel" für den Fall, dass die Zahlen weiter rasant steigen sollten.