Söder will Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben

Mit einer Grundsatzrede hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei der CSU-Winterklausur die Abgeordneten auf den Landtagswahlkampf eingestimmt. In den nächsten Monaten will er insbesondere die Schulpolitik in den Fokus rücken. "Für mich haben Kinder und Jugendliche Top-Priorität", betonte der CSU-Chef anschließend bei einer Pressekonferenz in Kloster Banz. Er kündigte an, dass bis 2028 weitere 6.000 Lehrerstellen geschaffen werden sollen. Darüber hinaus seien 2.000 Stellen für Verwaltungskräfte, Schulpädagogen und -psychologen geplant.

Kurzfristig will Söder Lehrer aus anderen Bundesländern gewinnen - unter anderem durch finanzielle Anreize, "Start- und Umzugshilfen". Zudem solle das Lehramtsstudium verbessert werden. Für Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung sollen dem Ministerpräsidenten zufolge Studenten eingesetzt werden. Um den Ganztagsanspruchs für Grundschüler umzusetzen, sollen bis 2028 rund 130.000 zusätzliche Ganztagesplätze geschaffen werden. Zudem versprach Söder digitale Endgeräte für alle Schüler.

Ministerpräsident: 29-Euro-Ticket für Studenten und Azubis

Schon 2024 soll die Meisterausbildung im Freistaat kostenlos werden. Dadurch werde auch die Attraktivität von Meister-Berufen erhöht, sagte der CSU-Chef. Dies werde mehr als 100 Millionen Euro im Jahr kosten. Für bayerische Studenten und Azubis kündigte Söder zum Wintersemester 2023/2024 ein vergünstigtes bundesweites Nahverkehrsticket an: für 29 statt 49 Euro.

Bayern wählt im Oktober einen neuen Landtag. Laut dem jüngsten BR24 BayernTrend käme die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern derzeit auf eine stabile Mehrheit.

