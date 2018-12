Regierungserklärung: Söder will Einsatz für Familien und E-Autos

Mehr Geld für Familien und pflegende Angehörige, das neue Ministerium für Digitalisierung, 500.000 neue Wohnungen – Markus Söder (CSU) wiederholte in seiner ersten Regierungserklärung nach der bayerischen Landtagswahl viele Punkte des schwarz-orangen Koalitionsvertrags. Darüber hinaus verkündete der Ministerpräsident ein neues und ambitioniertes Ziel: Bis 2030 sollen 70 Prozent der neu zugelassenen Autos in Bayern elektrisch fahren.

Bei diesem Transformationsprozess dürfe aber die Autoindustrie nicht ständig "mit ideologischen Debatten" belastet werden. Für die Staatsregierung habe der "klimafreundliche Diesel" auch weiterhin eine Zukunft.

Reise nach Afrika

Söder kündigte zudem an, dass ihn seine erste Auslandsreise im kommenden Jahr nach Afrika führen werde. Dort will er sich über Fluchtursachen und deren Bekämpfung informieren.

Söders Ankündigung sorgte bei der AfD-Fraktion für Gelächter. "Sie haben nichts gelernt", entgegnete Söder zweimal in Richtung der AfD-Abgeordneten – und erntete für diese Reaktion von allen anderen Fraktionen den längsten Applaus während seiner Rede.

Klimawandel bewältigen

Bereits davor hatte Söder einen Schwerpunkt auf das Thema Umwelt gelegt. "An die Adresse aller Verschwörungstheoretiker: Die Frage ist nicht, ob der Klimawandel kommt, sondern wie wir ihn bewältigen", sagte er. Söder betonte auch, dass die Staatsregierung bis 2030 einen maximalen Flächenverbrauch von täglich fünf Hektar anstrebe. Vom Bund forderte Söder mehr Unterstützung für den Bau von "klimafreundlichen Gaskraftwerken". Bis 2025 will der Freistaat seinen Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Bayern auf mindestens 70 Prozent erhöhen. Derzeit seien es rund 45 Prozent, sagte Söder.

Auf das Aus für die Flutpolder in Eltheim/Wörthhof (Landkreis Regensburg) und Bertoldsheim (Kreis Neuburg-Schrobenhausen), das in der Donauregion für Aufregung sorgt, ging der Regierungschef in seiner rund einstündigen Rede mit keinem Wort ein. Auch den Wirbel um die Regierungsbeauftragten ließ Söder aus. Über das Gesetz zu den Beauftragten beriet der Landtag später in erster Lesung.

Neue Föderalismus-Offensive

Über Migration und Asyl sprach der Ministerpräsident erst gegen Ende seiner Regierungserklärung. "Wir schauen nicht ständig zurück, sondern blicken ausdrücklich nach vorne", sagte Söder. Gut integrierte Menschen seien "ein fester Bestandteil unseres Freistaats Bayern". Mehr als 80.000 Flüchtlinge arbeiteten bereits in bayerischen Betrieben. Klar sei aber auch, dass nicht alle Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen kämen, bleiben könnten.

Söder kündigte zudem eine neue Föderalismus-Offensive gemeinsam mit Baden-Württemberg an. Anlass dürfte der Wirbel um die vom Bund angestrebte Grundgesetzänderung bei der Bildungspolitik sein – die von den Ministerpräsidenten einstimmig abgelehnt wird. Auch ein neues Opferschutzgesetz kündigte Söder an.

Seitenhieb auf die AfD

Als Söder die bereits bekannte Zahl von 5.000 neuen Lehrern (höheres Eingangsgehalt, kaum noch Befristungen) bis zum Jahr 2023 wiederholte, streute er einen weiteren Seitenhieb Richtung AfD ein. Anders als andere schätze seine Regierung die Arbeit der Lehrer, sagte Söder – und spielte damit auf die umstrittenen und von der AfD initiierten Melde-Portale an.

Zudem erwähnte er eine Reihe bekannter Vorhaben: Pilotprojekte für die schnelle Mobilfunk-Verbindung 5G, die Forderung nach einer geringeren Unternehmenssteuer, insgesamt 6.000 Euro Startkapital für Hebammen oder ein Bekenntnis zum Raumfahrt-Programm "Bavaria One". Auch das Pilotprojekt Kita-Bus will die bayerische Staatsregierung starten. Dabei sollen Eltern in Großstädten entlastet werden, indem die Kinder von zuhause abgeholt und schon im Bus betreut werden.

"Keine Streitkoalition"

Söder betonte auch, dass CSU und Freie Wähler geräuschlos und harmonisch zusammenarbeiten wollten: "Wir werden keine Streitkoalition sein, sondern ein Team."

Die Pläne seiner Koalition seien zwar nicht günstig, erklärte Söder. Gerechnet werde mit etwa 1,2 Milliarden Euro im Doppelhaushalt 2019/2020. Aber Söder ergänzte: "Familien und Bayern sind es uns wert, diese Investitionen zu tätigen. Weil sie sind die Zukunft des Landes."