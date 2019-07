Söder will beim Klimaschutz Tempo machen

Als Linken-Chef Bernd Riexinger am Wochenende in der Klimadebatte die Verstaatlichung von Fluggesellschaften forderte, fiel die CSU-Reaktion gewohnt scharf aus: Die Pläne seien "gruselig" und "DDR 2.0", schimpfte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Nur zwei Tage später gibt es nun für den Klimaschutz-Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder ungewohnt lobende Worte aus der Linkspartei: "Ich bin positiv überrascht, was mein Kollege Söder da vorschlägt und halte es für sehr unterstützenswert", betonte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf Twitter.

Söder macht bei seinem Ziel, die CSU ökologischer zu machen, Tempo: Nachdem das Artenschutz-Paket in Bayern unter Dach und Fach ist, versucht der Ministerpräsident nun, beim Klimaschutz Akzente zu setzen - auch über den Freistaat hinaus. Am Wochenende versprach der bayerische Ministerpräsident das "modernste Klimaschutzgesetz in Deutschland", plädierte dafür, Bahntickets von der Mehrwertsteuer zu befreien, und forderte ein "nationales Klimakonzept". Jetzt legt er nach und macht sich dafür stark, den Klimaschutz als Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. "Wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe, daher brauchen wir auch einen Jahrhundertvertrag", sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung".

"Staatsvertrag" fürs Klima

Angesichts der großen Herausforderungen beim Klimaschutz verlangt der CSU-Chef parteiübergreifende Anstrengungen: Es reiche nicht, wenn im Bund nur die Koalition aus Union und SPD darüber entscheide. Auch andere Parteien sollten eingebunden werden. Alle politischen Ebenen - Bund, Länder, Kommunen - müssten klären, was sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen könnten. Der nötige "Staatsvertrag" sei zu wichtig, um daraus parteipolitisches Kapital zu schlagen.

Die Forderung, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern, hatte schon 2010 Greenpeace in einer Online-Petition formuliert. Im vergangenen Herbst fand dann ein entsprechender Vorstoß der Grünen im Bundestag keine Mehrheit. Für die CSU erteilte damals die unterfränkische Abgeordnete Anja Weisgerber "langwierigen Debatten über mögliche Grundgesetzänderungen" noch eine klare Absage: Die Opposition dürfe sich nicht hinter "Schaufensterdebatten verstecken". Ihr CDU-Kollege Philipp Amthor sprach von einem "von reiner Ideologie geprägten Schaufensterantrag" und betonte: "Für Ihre Ideologie ist uns unser Grundgesetz zu schade."

Söder gibt neue Linie vor

Seit Söder an der CSU-Spitze steht, gibt er eine andere Linie vor - nicht zuletzt unter dem Eindruck der jüngsten Wahlerfolge und Umfrage-Spitzenwerte der Grünen. Anfang des Jahres versuchte er schon, den Klimaschutz als Staatsziel in der bayerischen Verfassung zu verankern. Allerdings verfehlte die schwarz-orange Koalition im Februar im Landtag die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit: Die AfD-Fraktion stimmte dagegen, die meisten Abgeordneten von Grünen und SPD enthielten sich.

"Wir Grüne halten es für wichtig, dass Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen wird. Wir geben uns aber nicht dafür her, einem sehr durchsichtigen Feigenblatt den grünen Stempel aufzudrücken", begründete Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann damals das Nein seiner Fraktion. Eine Verfassungsänderung sei nur als Teil einer umfassenden Politik sinnvoll.

Bayern soll erstes klimaneutrales Bundesland werden

Diese Forderung will Söder mit seinem für September angekündigten Entwurf eines bayerischen Klimaschutzgesetzes erfüllen. Folgerichtig plant er laut "SZ" für den Herbst einen weiteren Anlauf für die Aufnahme des Klimaschutzes in die bayerische Verfassung.

Es sei Bayerns Ziel, als erstes Bundesland in Deutschland klimaneutral zu sein, betonte Söder. Und zwar nicht erst im Jahr 2050, sondern "2040 plus". Der Staatsregierung mit ihren Ministerien soll dies demnach deutlich früher gelingen. Nur ein Drittel aller Fahrzeuge soll im kommenden Jahr mit Verbrennungsmotor betrieben werden, Flugreisen für Politiker und Beamte sollen signifikant reduziert und auf die Bahn umgeleitet werden.

10-H-Regelung bleibt

Söders Maßnahmenbündel greift dem Bericht zufolge auch die hitzig diskutierte Windkraft auf: Die 10-H-Regelung, die für neue Windräder in Bayern einen Mindestabstand vom Zehnfachen der eigenen Höhe zu Wohnhäusern vorschreibt, wolle der Ministerpräsident zwar nicht antasten. Dafür habe er aber ein eigenes Modell gefunden, die Forderung der Grünen nach mehr Windkraft aufzugreifen: Hundert neue Windanlagen wolle der Freistaat in den nächsten zwei Jahren in den bayerischen Staatswäldern errichten.

Um auch die Fotovoltaik voranzubringen, sollen die Kommunen beim Ausweisen neuer Anlagen weitgehend freie Hand bekommen. "Bayern ist nun mal Sonnenland", sagte Söder. Ferner soll die Ölheizungsförderung dem Bericht zufolge bald der Vergangenheit angehören und die Mittel stattdessen in den Umstieg auf erneuerbare Energien fließen. Der Verbrauch von Plastik soll in Bayern drastisch gesenkt werden. Schon vor knapp drei Wochen hatte Söder ein Baumpflanz-Offensive der Staatsregierung angekündigt: 30 Millionen neue Bäume in den nächsten fünf Jahren sollen den bayerischen Staatswald zum "Klimaspeicher" machen.

"Söder-Lyrik, die nichts ändert"

Die unterfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann reagierte zurückhaltend auf Söders Grundgesetz-Vorstoß: "Wenn wir was ins Grundgesetz schreiben, dann kein Blabla. Sondern eine harte Verpflichtung auf die internationalen Ziele zur CO2-Reduktion", schrieb sie auf Twitter. "Alles andere ist Söder-Lyrik, die nichts ändert." Dagegen betonte Linken-Politiker Ramelow mit Blick auf Söders Vorschläge: "Die Richtung stimmt."