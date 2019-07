Söder will beim Klimaschutz glänzen

Anreize statt Verbote

Was das Fliegen angeht, will Dobrindt keine Kerosin-Steuer, wie sie etwa Grünen-Chef Robert Habeck verlangt, sondern eine höhere CO2-Abgabe auf Inlandsflüge. Einzahlen sollen alle CO2-Abgaben in ein Klima-Budget, mit dem der Staat dann neue Technologien fördern könnte. Insgesamt wolle man Anreize schaffen und nicht mit Verboten arbeiten, so Dobrindt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Scharfe Kritik von den Grünen

Von den Grünen hagelte es Kritik. Das Konzept komme zu spät und mute eher an wie ein "krauses Sammelsurium", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer im BR. Dass Änderungen an der Kfz-Steuer zentrales Element sein sollen, zeige wie wenig ernst es der CSU mit dem Klimaschutz sei. An die entscheidenden Fehlanreize wie Dienstwagen- und Dieselprivileg traue sie sich nicht heran.

"Die CSU bleibt sich am Ende treu: Ein paar Überschriften und keine wirklich wirksamen Maßnahmen", so Krischer. "Für Dobrindt, Söder, Scheuer und Co. ist die gesellschaftliche Debatte um Klimaschutz wie Grippe, von der man hofft, dass sie möglichst bald vorbei ist und man weitermachen kann wie bisher."