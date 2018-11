Söder will angeblich CSU-Vorsitz von Seehofer übernehmen

Dem Bericht zufolge ist für den 8. Dezember ein CSU-Sonderparteitag geplant, auf dem Söder zum Nachfolger von Horst Seehofer an der Parteispitze gewählt werden soll. Seehofer werde zuvor noch seinen Rückzug als CSU-Chef bekannt geben, solle aber Bundesinnenminister in Berlin bleiben.

Merkels Rückzug soll Söder zum Umdenken veranlasst haben

Bisher hatte Söder stets erklärt, es sei zu ambitioniert, eine Koalition in Bayern zu führen und zugleich als CSU-Chef in die Angelegenheiten der Großen Koalition in Berlin involviert zu sein. Nun soll den Ministerpräsidenten der Rückzug Angela Merkels vom CDU-Vorsitz zum Umdenken veranlasst haben, "er hat sich das überlegt. Ihm ist klar, dass er das machen muss", wird ein Mitglied der Parteispitze im "Münchner Merkur" zitiert.

Europapolitiker Manfred Weber zeigt keine Ambitionen

Gegen einen Parteichef Söder bestehen in den CSU-Bezirksverbänden Ober- und Niederbayern allerdings Vorbehalte, an Alternativen fehlt es jedoch: Der mit favorisierte CSU-Europapolitiker Manfred Weber ließ bisher keine Ambitionen erkennen, Seehofers Nachfolge anzutreten.

Glück warnt vor Personalunion

Der langjährige Landtagspräsident und CSU-Veteran Alois Glück warnte seine Partei allerdings davor, das Amt des Ministerpräsidenten und den Parteivorsitz erneut in eine Hand zu geben. Das, so Glück in der Münchner "Abendzeitung", wäre ein "schwerer strategischer Fehler". Am schlechten Wahlergebnis der CSU sei ohnehin "nicht eine Person schuld":

"Nur eine Personaldebatte zu führen und zu glauben, dass wir damit alle Probleme lösen, ist ein Irrweg." Alois Glück (CSU)

Straffer Zeitplan der CSU

Markus Söder soll bereits am Dienstag zum Ministerpräsidenten an der Spitze einer Koalition von CSU und Freien Wählern gewählt werden, Manfred Weber soll am Donnerstag zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt werden. Am Sonntag könnten die CSU-Bezirksvorsitzenden sich mit Seehofer treffen, um eine Entscheidung über dessen Rücktritt als Parteichef zu treffen.