vor etwa einer Stunde

Söder will als CSU-Chef die GroKo stabilisieren

Ministerpräsident Markus Söder will die CSU als Parteichef zu einem "Stabilisierungsfaktor" in der Bundespolitik machen. An Horst Seehofers Ministeramt rüttelt er nicht, wie Söder in München klarmachte. Die CSU will er jünger und weiblicher machen.