Söder: "Werden Sonderabschaltungen auf keinen Fall akzeptieren"

Angesichts der Meldung, dass Russland Nord Stream 1 nach der Wartung wieder öffnen wolle, stellte Markus Söder (CSU) in der Sendung klar, dass er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht vertrauen will: "Ich glaube, dass Putin mit uns spielt. Wir müssen von dem schlechtesten Fall ausgehen, dass Putin die Schraube auf und zudreht." Für die Gasversorgung sei jedoch der Bund zuständig, ebenso für die Kernenergie. Bayern habe dort keine Handhabe, stellte Söder klar.

In der Sendung hatten ein Bäcker und ein Brauereibetreiber über die gestiegenen Energiepreise geklagt. Stefan Bauer, der eine Bäckerei in Sauerlach hat, berichtete in der Sendung von Mehrkosten von über 18.000 Euro pro Monat durch die gestiegenen Energiepreise.

Wirt Inselkammer: Öltank aus Keller geholt

Auch Franz Inselkammer, der die Ayinger Brauerei in achter Generation betreibt, weiß sich kaum noch zu helfen: "Ich habe schon den Öltank aus dem Keller ausgegraben, aber der reicht maximal für einen Monat."

Der Ministerpräsident berichtete in der Sendung von einem Gespräch mit der Bundesnetzagentur gestern. Dort habe er klargestellt: "Sonderabschaltungen von bestimmten Regionen, was derzeit im Raum ist, werden wir auf keinen Fall akzeptieren." Kleinere Betriebe kämen nach derartigen Abschaltungen kaum wieder hoch. Das sei "wie ein Schlaganfall für die Wirtschaft", so Söder bei "jetzt red i".