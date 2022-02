Söder: Werden private Kontaktbeschränkungen in Bayern lockern

Das bayerische Kabinett wird bei seiner morgigen Sitzung die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen für private Treffen lockern oder abschaffen. "Ich glaube, dass die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich wenig Sinn machen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem BR. Deswegen werde man diese Regeln "verändern und lockern".

Unklar blieb zunächst, ob die Kontaktbeschränkungen im Freistaat wegfallen sollen oder in einem ersten Schritt großzügiger gestaltet werden.

Aktuell dürfen sich höchstens zehn Personen treffen

Aktuell dürfen im privaten Rahmen maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur noch ein Haushalt mit zwei weiteren Menschen treffen. Diese Regel gilt im Freistaat seit Ende Dezember.

Söder stellt weitere Lockerungen in Aussicht

Söder stellte zudem weitere Corona-Lockerungen für Bayern in Aussicht. Das Kabinett wird sich laut ihm auch mit der Frage beschäftigen, "wie wir in einzelnen Stufen vorgehen können – von 2G plus zu 2G möglicherweise". Derzeit gilt in Bayern etwa für Kulturveranstaltungen weiter 2G plus – wer noch nicht geboostert ist, braucht also zusätzlich einen negativen Test.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Kabinett mehrere Lockerungen für Bayern beschlossen. Seit 9. Februar gibt es keine Sperrstunde in der Gastronomie mehr. Für körpernahe Dienstleistungen gilt seitdem die 3G-Regel – Ungeimpfte haben also wieder Zutritt. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen sind wieder mehr Zuschauer erlaubt: In Theatern, Kinos & Co dürfen 75 Prozent der Plätze belegt werden - für Sportveranstaltungen gilt 50 Prozent Auslastung bei einer Obergrenze von 15.000 Zuschauern.

In Bayern bald in allen Bereichen Schluss mit 2G?

Söder deutete zudem an, dass die Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im Freistaat bald ganz enden könnte – er sprach vom "Einstieg in die 3G-Thematik". Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch gefordert, es brauche einen Zeitplan, "wie und wann man von 2G auf 3G umstellen kann".

Schluss mit 2G-Regeln und übergangsweise 3G für bestimmte Bereiche – das forderte vergangene Woche auch die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag fand im Plenum keine Mehrheit. Auch die CSU votierte dagegen.