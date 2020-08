Söder warnt vor Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Bayerns Ministerpräsident Söder eindringlich vor Lockerungen der Schutzmaßnahmen gewarnt. Dem "Deutschlandfunk" sagte er wörtlich: "Wir können doch nicht im Ernst in der jetzigen Situation weitere Lockerungen beschließen."

Videokonferenz am kommenden Donnerstag

Zugleich verlangte Söder vor der anstehenden Videoschaltkonferenz mit Kanzlerin Merkel einheitliche Regelungen zur Maskenpflicht und zu Bußgeldern bei Verstößen.

Für ihn stehe eher die Frage nach der Verstärkung der Maskenpflicht im Raum. Als Beispiel nannte er die Frage, ob es wie in Nordrhein-Westfalen auch im Schulunterricht eine Verpflichtung zum Tragen geben werde. In Bayern werde das Anfang September im Kabinett diskutiert.

Söder zu Fußballspielen und Konzerten

Söder sprach sich gegen Konzerte und Fußballspiele mit Tausenden von Menschen aus. Er kündigte an, bei der Konferenz auch über eine bundesweit einheitliche Grenze für Personenzahlen bei Privatveranstaltungen sprechen zu wollen, wie sie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagen habe. "Wir haben nach wie vor unglaublich viele tolle, vernünftige Menschen, die in einer bewundernswerten Weise für sich und andere vorsorgen", sagte Söder. Aber es gebe auch eine Zahl von Menschen, die das nicht ernst nähmen, "und deswegen muss man auch manchmal die Vernünftigen vor den Unvernünftigen schützen".

Infektionszahlen rücken an manchen Orten an Frühwarnwert heran

In Bayern ist unterdessen in mehreren Orten die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nahe an den vereinbarten Frühwarnwert herangerückt. Die meisten Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner verzeichnet derzeit der Landkreis Ebersberg, gefolgt von Ingolstadt, Rosenheim, der Stadt München und dem Landkreis Kelheim.

Schärfere Regeln für Urlaubsheimkehrer?

Für strengere Regeln sprach sich auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher aus. Er verlangte von der Bundesregierung, die Regeln für die Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten zu verschärfen. Alle Heimkehrer sollten fünf Tage Quarantäne einhalten und dann einen Test machen. Erst wenn dieser negativ ausfalle, sollten die Rückkehrer wieder unter Leute dürfen. Die Bund-Länder-Beratungen sollen kommenden Donnerstag stattfinden.

Regierungssprecher Seibert sprach angesichts steigender Infektionszahlen von einer beunruhigenden Entwicklung.