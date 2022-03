BR24live: Söder warnt vor Gas-Embargo - und pocht auf Atomkraft

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat davor gewarnt, in der Debatte über Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine die deutsche Bevölkerung aus dem Blick zu verlieren. "Ja, es geht um die Ukraine, aber es geht auch um die soziale Lage der Menschen bei uns", betonte Söder in einer Regierungserklärung im Landtag. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die explodierenden Energiepreise in Deutschland.

Für ein sofortiges Embargo gegen russisches Gas hat der CSU-Chef nach eigenen Angaben zwar "emotionale Sympathie". Bei einem "Ausstieg Hals über Kopf" wären die Folgen seiner Meinung nach aber unabsehbar. Als Ministerpräsident sei er auch mitverantwortlich für die soziale Lage und die Arbeitsplätze in Bayern. Ideen wie "Frieren für den Frieden" oder autofreie Sonntage klingen laut Söder zwar gut. Im Endeffekt sei dies aber kein belastbares Konzept für einen Wirtschaftsstandort wie Bayern.

Söder: Kohle und Atomkraft verlängern

Söder erneuerte seine Forderung, die Laufzeit von Kohle- und Atomkraftwerken zu verlängern. Es mache "keinen Sinn, abzuschalten, was noch läuft". Der CSU-Chef betonte: "Verlängern ist vernünftig, abschalten ist ideologisch." Die ganze Europäische Union setze auf Kernkraft. "Warum glauben wir, dass wir schlauer sind als unsere gesamten europäischen Freunde?"

Neben einem Ausbau der erneuerbaren Energien müsse zugleich auf der ganzen Welt nach Alternativen gesucht werden. Söder kündigte an, er werde deshalb auch selbst in die Golfregion reisen und dort versuchen, "auch für uns Reserven für erneuerbare Energien mit zu erschließen".

"Bürger entlasten"

Einmal mehr rief Söder die Bundesregierung auf, auf die hohen Energiepreise zu reagieren. "Wir müssen aufpassen, dass der Spritpreis nicht zur Armutsfalle wird." Es brauche eine Entlastung um circa 50 Cent durch Steuersenkungen. Der Heizkostenzuschuss müsse verdoppelt werden. "Es ist Zeit, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten."

Krisengipfel zu Flüchtlingen geplant

Den aus der Ukraine geflüchteten Menschen sagte Söder Unterstützung des Freistaats zu. "Es sind sehr viele auf der Flucht", sagte Söder. Bayern sei bereit, "mit großem Herzen zu helfen". Jetzt sei es wichtig, dass der Bund endlich seiner Verantwortung nachkomme und die Kosten übernehme: "Der Bund darf Länder und Kommunen nicht allein lassen."

Für Mittwoch kündigte der CSU-Politiker einen Konferenz mit allen bayerischen Oberbürgermeistern und Landräten an. Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge im Freistaat ist bisher in vielen Kommunen zum teil ein Problem. Laut Söder sind bisher rund 50.000 Flüchtlinge in Bayern angekommen.

Besondere Hilfe müsse es für Kinder und Jugendliche geben - durch psychosoziale Betreuung und eine rasche Integration in Schule und Kita, sagte Söder. Er begrüße daher die Pläne des Kultusministeriums, pädagogische Willkommensklassen einzurichten. Es werde alles dafür getan, zusätzliches Personal zu gewinnen.

Grüne sehen auch Staatsregierung in der Pflicht

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte angesichts des Ukraine-Krieges: "Wir sind nicht hilflos, wir können helfen und unterstützen." Sie forderte Söder auf, nicht immer nur nach Geld vom Bund zu rufen, sondern als Freistaat in Vorleistung zu gehen: "Denn am Ende kommen die Menschen nach ihrer langen Flucht mit ihrem Koffer, ihrem Rucksack und ihren müden Beinen und bangen Herzen in Bayern in den Kommunen an." Diese Kommunen bräuchten Geld vom Freistaat für die erste humanitäre Hilfe und eine erfolgreiche Integration.

Schulze bezeichnete Söders Ausführungen zur Energiepolitik als "unterkomplex". Sie forderte, die Windkraft weiter auszubauen, ebenso den Netzausbau voranzutreiben, um vom russischem Gas und Öl unabhängig zu werden: "Sonne und Wind können nicht von Diktatoren vereinnahmt werden", betonte die Grünen-Politikerin. Söders Vorschlag einer Mehrwertsteuersenkung erteilte sie eine Absage. Sie plädierte für eine zielgenaue Entlastung wie Heizkostenzuschläge für Bedürftige und weitere Hilfen für Pendler sowie die Einführung eines Energiegeldes für alle. Wer weniger verbrauche, habe am Ende mehr davon, sagte Schulze. Am Ende ihrer Rede rief sie dazu auf, dem russischen Präsidenten Putin zu zeigen, wie europäische Werte aussehen: "Solidarisch und mitfühlend werden wir Europäer zusammenhalten."