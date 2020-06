Söder verteidigt seinen Anti-Corona-Kurs - Kritik der Opposition

In der Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Corona-Beschränkungen der vergangenen Monate hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den deutschen und bayerischen Kurs verteidigt. "Ich glaube, dass wir Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben, durch die Maßnahmen, die wir getroffenen haben", sagte Söder in einer am Morgen veröffentlichten Videobotschaft. "Wenn man sich in der Welt umschaut, explodieren die Zahlen: viele, viele Tote. Wir haben unser Land im Vergleich dazu gut beschützt."

Die Entscheidungen der vergangenen Monaten seien richtig gewesen, betonte der CSU-Chef. Zudem habe die Bevölkerung gut mitgemacht. Daher seien die Zahlen sehr stabil, vor allem in Bayern. "Wir haben echt verdammtes Glück gehabt! Und dieses Glück haben wir gemeinschaftlich erarbeitet."

Söder: "Corona ist nicht vorbei"

In diesem Zusammenhang warnte Söder einmal mehr eindringlich vor Leichtsinn. Auch in Deutschland schleiche sich Corona an manchen Orten zurück. Angesichts der Fälle in Nordrhein-Westfalen, Berlin und anderswo spüre man, "dass wir sehr aufpassen müssen". Corona sei nicht vorbei.

Daher gelte es, Lebensfreude und Vernunft zusammenzubringen - und nicht auf Fake News hereinzufallen. "An alle diejenigen, die im Netzt so vieles lesen, kann ich nur sagen: nicht alles glauben, was da verbreitet wird, sondern auch einmal reflektieren, was wir erreicht haben und wie gut es uns eigentlich geht."

Nicht nur sich selbst, sondern auch andere schützen

Söder verwies auch auf weitere Lockerungen, die das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen hatte und die am Montag in Kraft treten. Es gebe mehr Erleichterungen, Familienfeiern seien im begrenzten Rahmen möglich, zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstags- und vielleicht auch Schulabschlussfeiern. "Aber immer mit den Grundregeln: Abstand halten, Distanz, und wo Abstand nicht möglich ist, dann eben auch eine entsprechende Maske verwenden."

Der Ministerpräsident stellte klar: "Nur weil der Staat jetzt sagt, es ist etwas erlaubt, heißt es nicht, dass es kein Risiko mehr gibt." Vielmehr sei jeder nun stärker selbst in der Verantwortung. Dabei komme es nicht nur darauf an, sich selbst zu schützen, sondern auch andere.